Czy zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa oraz partii rządzącej, uda się rozwiązać problem nadwyżki zbóż w polskich magazynach? Zdaniem prof. dr hab. inż. Wiesława Musiała z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, nie koniecznie. Wraz z nowym sezonem zbiorów, zaczną się nowe napięcia, których nie ugaszą dopłaty.

Zboże, które zalało Polski rynek to już „kiełbasa wyborcza” do tegorocznej kampanii. Trudno pozostawać na bieżąco ze zmieniającymi się zapowiedziami i regulacjami dotyczącymi dopłat do sprzedanego zboża, co przyznają nie tylko rolnicy, ale także osoby bezpośrednio związane z branżą. To, że dopłaty nie rozwiążą problemu na rynku zbóż, zostało już powiedziane. Czy można było w inny sposób pomóc producentom zbóż? Czego na rynku mogą spodziewać się rolnicy w sezonie żniw? To pytania które zadaliśmy prof. dr hab. inż. Wiesławowi Musiale z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Rynek zbóż i rzepaku. Nadzwyczajna sytuacja to nadzwyczajne środki

Na polskim rynku rolnym pewne jest to, że ziarna zbóż wjechało bardzo dużo. Zatrzymaliśmy produkty, które zapewne mogły jechać dalej. Dlaczego wcześniej nie zauważono problemu? Jedna ze spekulacji o której mówił prof. Wiesław Musiał zakłada, że właściwie w związku z inflacją, ta nadwyżka mogła być w założeniu rządzących korzystna.

-Myślę, ale to już jest tylko domysł, że rządzącym na początku to się mogło podobać. Bo nadwyżki produktów jakie wpłynęły, powodować mogły obniżenie cen rynkowych – jednego z uwarunkowań, które wpływają bardzo silnie na inflację. Nadwyżka mogła powodować obniżkę ceny oleju, mąki, czy kurczaków - co mogło być w takim spojrzeniu korzystne. Niestety, te nadwyżki były wielokrotnie wyższe niż dopuszczalne – komentował prof. Musiał.

Jak można było uniknąć całej sytuacji? Jednym z rozwiązań, jak mówił profesor Musiał, był wcześniejszy projekt ustawy w Sejmie, o tranzycie tych produktów.

-Zlekceważono sprawę i zdecydowany tranzyt nie był uruchomiony, tylko napełniały się magazyny. Potem udawano, że nie wiedziano skąd się to wzięło. Przezorność ministerstwa i osób zajmujących się tą kwestią, nie była aż taka duża. Nie widzieli, albo nie chcieli widzieć tego co się naprawdę dzieje – dodawał.

Zdaniem eksperta, nadzwyczajna sytuacja wymaga właśnie nadzwyczajnych środków. W związku z tym powinien powstać zespół, który by prognozował pewne stany i zaszłości oraz następstwa tego. -Wystarczyło żeby taki zespół był powołany we wrześniu, październiku - który by nad tym pracował i miał posłuch u rządzących. Prawda czasem jest przykra, ale niestety taka jest – mówił.

Co z dopłatami? Czy da się uregulować część rynku wspólnotowego?

Według prof. Wiesława Musiała, same dopłaty nigdy nie rozwiążą problemu, a należało zacząć od rolników, ale i podmiotów skupujących.

- W kwestii dopłat chodzi o ratowanie produkcji i rolników. Problem rozwiąże się w skupie, jeśli zboże zostanie wysłane poza obszar UE. Po pierwsze musi być miejsce i podmioty, który to zboże skupią. Podmioty te muszą kupić i następnie dalej transferować towar, który kupują żeby go nie przechowywać, tylko sprzedać. Więc najpierw trzeba by magazyny opróżniać, aby podmioty te były na rynku znowu aktywne. Ale także musi się to opłacać. Jeśli jedno z ogniw w łańcuchu dostaw będzie ponosiło stratę - tu mówimy o podmiotach skupujących, a pozostali będą zyskiwać - to nie będzie to rozwiązanie efektywne i nie osiągniemy zamierzonego celu – tłumaczył profesor.

Polska jest obszarem Unii Europejskiej. Zboże, które weszło na ten obszar powinno być w miarę potrzeb zagospodarowywane, ale i bez oporów przesyłane dalej. Jak oceniał ekonomista, jeśli Polska ma problem z przepustowością portów, powinno się pilnie poszukiwać innych kanałów dystrybucji.

-Jeżeli Polska nie może uruchomić wystarczającego transferu przez własne porty, to powinna tworzyć kanały dystrybucji chociażby do portów w Rostoku, Hamburgu, czy dalej. Musimy się stać, może na długie lata, krajem tranzytowym jeśli chodzi o produkty pochodzące z Ukrainy. Kraj nasz zatrzymywałby może 5-20% danego importowanego produktu, który wszedł na obszar Unii Europejskiej. Polska nie wypracowała takich dobrych awaryjnych rozwiązań tranzytowych jak choćby Rumunia i za długo oczekiwaliśmy, że się to jakoś samo rozwiąże – zwracał uwagę.

Perspektywy rynku zbóż i rzepaku

Sytuacja dotycząca rynku zbóż jest, jak to można określić szybkozmienna, dlatego jak wskazywał prof. Musiał, perspektywy co do sezonu są nieznane, nierozpoznane, ale niosą dużą dozę ryzyka.

-Jest potrzeba tworzenia kanałów dystrybucji do krajów importerów, a więc chociażby do Afryki Północnej. To jest kwestia oczyszczenia nadwyżek z obszarów Unii Europejskiej. Dużo większe możliwości mają Francuzi, czy Niemcy, którzy mają duże porty i są one położone bliżej w stosunku do tych odbiorców. Natomiast Polska nie ma za dużej przepustowości portów. Myślę, że do żniw tego tematu nie rozwiążemy. Zaczną się więc nowe, różne napięcia wraz ze zbliżającym się okresem skupu.

Jednym jest to co mówią politycy, a drugą kwestią jest gospodarka realna. – To ona jednak zweryfikuje te różne optymistyczne plany czy zapowiedzi – podkreślał prof. Musiał.