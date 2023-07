Gradobicie jakie wystąpi w czasie wegetacji kukurydzy przede wszystkim niszczy jej biomasę. Od stopnia uszkodzenia części wegetacyjnych zależy kształtujący się jeszcze plon. Najbardziej dotkliwe w skutkach są sytuacje, kiedy grad złamie całą roślinę, uszkodzi kolbę lub złamie wiechy. Jak gradobicie wpływa na dalsze losy kukurydzy?

Gradobicie niszczy biomasę kukurydzy. Rozmiar szkód zależy od fazy rozwojowej rośliny, natężenia gradu czy innych warunków towarzyszących zjawisku np. od kierunku i siły wiatru.

Regeneracja roślin zależy od wielu czynników, w tym od kondycji roślin, fazy rozwojowej w której wystąpiła szkoda czy warunków pogodowych jakie wystąpią po szkodzie.

Jak szacowane jest szkoda gradowa i od czego zależy procent szkody właściwej?

W przypadku wystąpienia gradobicia w kukurydzy powierzchnia asymilacji zostaje utracona, gradziny kaleczą liście, przecinają i rozrywają je. Jeśli grad złamie liść i przetnie nerw główny liścia, organ ten może później zamierać.

Warto pamiętać, że gdy do czynienia mamy tylko z uszkodzeniami wzdłuż nerwów liściowych (podłużne pęknięcia), plantacja nie zareaguje wyraźną obniżką plonowania. Groźniejsze są uszkodzenia nerwu głównego, bo wówczas zazwyczaj fragment liścia powyżej uszkodzenia zamiera.

Ważna data szkody

Wielkość uszkodzeń w uprawie kukurydzy zależy od kilku czynników, przede wszystkim od fazy rozwojowej w dniu szkody. Największe zagrożenie dla plonów to okres kwitnienia, czyli tzw. wiechowania. Jest to krytyczny czas dla kukurydzy, w którym rośliny nie tylko potrzebują znaczne ilości wody, ale również musi nastąpić proces zapylenia, co bezpośrednio wpływa na prawidłowy rozwój ziarniaków w kolbach.

Niedobór wody w tym okresie może spowodować znaczne ubytki w plonie, lecz równie groźne jest wystąpienie gradobicia, które powoduje uszkodzenie wiechy, a nawet jej ścięcie. Tego typu szkody w fazie kwitnienia mogą przyczynić się do utrudnionego zapylenia, a w konsekwencji do niepełnego wypełnienia kolb ziarniakami. W tej fazie także ukształtowany jest już poziom biomasy. Utrata liści to utrata możliwości asymilacyjnych, czyli następują mniejsze możliwości odżywienia ziarniaków.

Grad kaleczy roślin. Charakterystyczne cętki/ ranki to efekt działania gradzin o dużym już rozmiarze Fot. VH Polska

Grad zniszczył kukurydzę

Poważne uszkodzenia kukurydzy po gradobiciu zanotowano w pierwszej dekadzie lipca w okolicy Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku. Co ważne, plantacja w momencie wystąpienia zdarzenia znajdowała się w fazie wydłużania pędu i miała w pełni rozwiniętych 8-9 liści. Kule gradowe były na tyle duże, że oprócz bardzo dużych strat biomasy, spowodowały pojedyncze złamania roślin.

Uszkodzenia wiechy kukurydzy mogą mieć przełożenie na problemy w zapylaniu kolb Fot. VH Polska

Prawie każdy liść uszkodzony, są także złomy pędów

Plantacja na szczęście była ubezpieczona od ryzyka gradobicia, stąd rolnik po zdarzeniu zgłosił uprawę do szacowania szkód.

- Podczas oględzin wstępnych stwierdzono w niektórych miejscach nawet 90% ubytku masy liści, co może spowodować spore straty w ostatecznym plonie. Ze względu na tak duże uszkodzenia powierzchni asymilacyjnej zdecydowano o przeprowadzeniu oględzin pośrednich w pierwszych dniach sierpnia w celu weryfikacji regeneracji roślin po takich uszkodzeniach – wyciąga pierwsze wnioski po szacowaniu Dawid Chwirot Dawid Ekspert Agro VH Polska.

Złomy pędów do efekt gradu i silnego wiatru oraz faktu, że po większych opadach roślina jest silnie uwodniona i ciężka Fot. VH Polska

Warunki pogodowe zdecydują o regeneracji

Niemniej jednak na wzrost i rozwój kukurydzy będzie miał wpływ przede wszystkim przebieg pogody. Warto zaznaczyć, że obraz stanu kukurydzy po gradobiciu może bardzo martwić, ale nie zawsze ma to duże przełożenie na późniejszy plon. Niewielkie szkody (lekko poszarpane liście, podłużne pęknięcia liści) są nieistotne, szczególnie jeśli wraz z gradobiciem przyszedł znaczący deszcz przełamujący długotrwały okres suszy.

Groźne w skutkach bywa natomiast silne uszkodzenie biomasy, złamania liści, pędów, co później jest widoczne w postaci przedwczesnego zasychania organów asymilacji. Najważniejsza jest jednak kolba, a ta na etapie wiechowania jest mała, często schowana pod warstwą liści okrywowych i tym samym zabezpieczona przed uderzeniami gradu. O wyszacowaniu procentu właściwej szkody zadecydują: udział straconych liści, złamanych roślin w łanie oraz braki zaziarnienia w kolbie spowodowane zaburzeniami zapylania wskutek uszkodzeń gradowych wiechy.

Złamana roślina nie wyda plonu Fot. VH Polska

Zaproponowane przy oględzinach szacowanie dwuetapowe jest jak najbardziej wskazane, ze względu na lepsze zaobserwowanie po kilku tygodniach właściwych skutków tego zdarzenia.

Na wielu plantacjach dodatkowym stresem jest susza, która równie mocno ogranicza rozwój kukurydzy. Szkodą pośrednią jaka może także wystąpić po zdarzeniu gradobicia to większe ryzyko porażenia kolb fuzariozą oraz głownią guzowatą. Oba patogeny lubią się uaktywnić na roślinach osłabionych i zestresowanych. Dlatego niektórzy eksperci zalecają w przypadku silnie uszkodzonej uprawy kukurydzy na ziarno wcześniejsze przeznaczenie jej na zbiór na kiszonkę.