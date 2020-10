IERiGŻ: Ceny kukurydzy mogą być o 10-20 proc. wyższe od cen pszenicy paszowej

- Przewiduje się, że w IV kwartale 2020 r. średnie ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 700-750 zł/t, a żyta 550-600 zł/t, a w końcu sezonu będzie to odpowiednio: 730-780 zł/t i 600-650 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być od 10 do 20 proc. wyższe od cen pszenicy paszowej – prognozuje w najnowszym raporcie Rynek pasz – stan i perspektywy Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.

Dużo dzieje się na rynku zbóż i innych surowców rolnych na świecie. Tymczasem Komisja Europejska zatwierdza soję GMO firmy Bayer.

Panie komisarzu @jwojc, mogę prosić o komentarz?



Tyle Pan mówi o konieczności produkowania zdrowej żywności, aby nie przywozić paszy zza oceanu. A tu mamy kolejne pozwolenie na import soi GMO do UE.



A może jest tak, że bez soi/śruty sojowej przemysł paszowy w UE nie przetrwa? https://t.co/PpzMIWs5hy — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) October 19, 2020



- W 2020 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,23 mld ton, wobec 2,17 mld w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,8%. Ich zużycie wyniesie 2,21 mld ton i będzie o 2,1% większe niż przed rokiem. Światowa produkcja pszenicy wzrosła 0,8%, natomiast zbiory zbóż paszowych zwiększyły się o 3,8%. Pomimo dobrych, światowych zbiorów w 2020 r. na większości światowych rynków, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, nie odnotowano sezonowego spadku cen zbóż, ale ceny i tak były znacznie niższe niż rok wcześniej – wynika z raportu Instytutu.

Jak informują naukowcy, nadal niejasny, nawet w krótkiej perspektywie, pozostaje wpływ pandemii na rynki, wobec tego, importerzy zabezpieczają się poprzez wzmożone zakupy surowców, w tym zbóż, co wywiera przejściową presję na poziom cen.

- Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2020 r. w Polsce wyniosły ok. 33,3 mln ton, tj. o 15% więcej niż w 2019 r. Jest to poziom o ok. 6,3 mln ton wyższy od ich prognozowanego krajowego zużycia. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zwiększy się o ok. 4,3 mln ton do ok. 24,1 mln ton (o prawie 22%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych będzie większa o 16% i wyniesie ok. 2,1 mln ton – czytamy w raporcie „Rynek pasz”.

Z ich wyliczeń wynika, że zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2020/21 będzie nieznacznie większe niż w poprzednim sezonie i wyniesie ok. 22,2 mln ton. Nieco niższe będzie zapotrzebowanie na pasze w produkcji drobiarskiej, natomiast wzrośnie w chowie trzody chlewnej.

- Popyt na zbożowe surowce paszowe, podobnie jak w poprzednim sezonie, może wynieść 17,7. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich wyniesie 10,2 mln ton, a w przemyśle 6,5 mln ton. Zużycie surowców wysokobiałkowych wyniesie ok. 4,4 mln ton, wobec 4,3 mln ton w sezonie 2019/20 - podają.

Jak wynika z raportu, w sezonie 2019/20 średnie ceny śruty sojowej na rynku krajowym wzrosły w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 2% (do 1481 zł/t), a śruty rzepakowej obniżyły o ok. 5% (do 881 zł/t). W sezonie 2020/21 ceny, zarówno śruty sojowej, jak i rzepakowej, przypuszczalnie będą nieco wyższe niż w sezonie poprzednim. Sytuacja na rynku zbóż i surowców wysokobiałkowych będzie powodować niewielki wzrost cen pasz przemysłowych do końca 2020 r. i przypuszczalnie również w I półroczu 2021 r.

Z ich danych wynika, że import głównych surowców paszowych w sezonie 2020/21 będzie o ok. 4% mniejszy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,1 mln ton. Prawie 3,1 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2,6 mln ton śruty sojowej i 0,4 mln tony śruty słonecznikowej.