Według majowej prognozy IGC światowa produkcja zbóż ogółem w sezonie 2022/2023 ma wynieść 2,254 mld ton, a w sezonie 2023/2024 rekordowe 2,294 mld ton.

Prognoza dla rynku zbóż w sezonie 2022/2023

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognozowana łączna produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 wzrasta o 2 mln ton m miesiąc do miesiąca, do 2,254 mld ton, przede wszystkim w wyniku zawyżonych szacunków dotyczących brazylijskiej kukurydzy.

Uwzględniając większy wkład własny i przy takim samym jak poprzednio oszacowaniu zużycia, zapasy na koniec sezonu (plasują się o 5 mln ton wyżej, na poziomie 589 mln. W związku z większymi przepływami pszenicy prognozy dla handlu wzrosły o 2 mln ton, do 411 mln ton.

Głównie z powodu znacznie mniejszych zbiorów kukurydzy sezonie 2022/2023, całkowita produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) spadła o 2 proc do 2,254 mld ton, co oznacza pierwszy spadek rok do roku od pięciu sezonów. Przewiduje się, że całkowita konsumpcja spadnie o 1 proc., a zapasy końcowe zmniejszą się o kolejne 2 proc., na czele z spadkami kukurydzy. Całkowity handel na poziomie 411 mln ton jest nieco większy niż średnia, ale o 3 proc. niższy rok do roku.

Prognoza dla rynku zbóż w sezonie 2023/2024

Dzięki podwyższonej prognozie dotyczącej kukurydzy, która z nawiązką zrekompensowała spadki dla pszenicy i jęczmienia, całkowita produkcja zbóż w sezonie 2023/2024 jest obecnie prognozowana na najwyższym w historii poziomie i wzrosła o 3 mln ton od kwietnia do 2,294 mld ton. Pomimo większych perspektyw podaży, prognozowane zapasy na koniec sezonu są nieco mniejsze miesiąc do miesiąca, na poziomie 580 mln ton, ze względu na stosunkowo większy wzrost konsumpcji, na poziomie 2,302 mld ton, wyższy o 9 mln ton miesiąc do miesiąca. Przewiduje się, że handel, ograniczony przez mniejsze dostawy pszenicy, ponownie spadnie do 408 mln ton.

W sezonie 2023/2024 przy odwróceniu trendów z poprzedniego sezonu oczekuje się, że zbiory kukurydzy i sorgo będą większe, podczas gdy plony pszenicy i jęczmienia mogą spaść. W obliczu wzrostu w zastosowaniach paszowych, spożywczych i przemysłowych przewiduje się, że całkowita konsumpcja osiągnie 2,302 mln ton (+2 proc.), co doprowadzi do dalszego spadku zapasów na koniec sezonu do 580 mln ton (-1 proc.), potencjalnie najmniej od dziewięciu lat.