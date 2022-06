Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), prognozuje w czerwcu, że światowa produkcja zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe) w sezonie 2021/2022 miesiąc do miesiąca będzie na poziomie 2,290 mld ton, a w sezonie 2022/2023 wyniesie 2,255 mld ton.

Prognoza na sezon 2021/2022 jest nieco niższa miesiąc do miesiąca, podczas gdy szacunki dotyczące konsumpcji i zapasów końcowych są o mało zmienione. Uwzględniając niewielkie wzrosty w przypadku pszenicy i kukurydzy, światowy handel (lipiec/czerwiec) jest wyższy o 1 mln ton i osiągnie poziom 417 mln ton.

Całkowita produkcja zbóż w sezonie 2021/2022 ma być o 3 proc. wyższa rok do roku. Biorąc pod uwagę wzrost podaży przewyższający wzrost konsumpcji, przewiduje się, że zapasy na koniec sezonu wzrosną o 1 proc., do 607 mln ton, co oznacza pierwszą akumulację od 2016/2017, na czele ze wzrostem na Ukrainie. Przewiduje się, że w związku częściowo ze zmniejszonymi przepływami eksportowymi z Morza Czarnego, światowy handel spadnie do 417 mln ton (-2 proc.).

Globalna produkcja zbóż w sezonie 2022/2023 jest o 4 mln t wyższa w porównaniu z majowym raportem, głównie w związku ze zrewidowaną prognozą kukurydzy dla Ukrainy, gdzie areał przekroczył początkowe oczekiwania. Chociaż prognozowana konsumpcja jest nieznacznie zwiększona, większość w podaży jest kierowana do zapasów, które mają być o 3 mln ton wyższe niż wcześniej, czyli na poziomie 583 mln ton. Handel ma wynieść 405 mln ton, co oznacza wzrost o 1 mln miesiąc do miesiąca.

Przewiduje się, że przy 2,255 mld ton całkowita produkcja zbóż w sezonie 2022/2023 spadnie o 2 proc. rok do roku, w wyniku mniejszych zbiorów kukurydzy (-29 mln ton) i pszenicy (-12 mln ton). Chociaż perspektywy konsumpcji są zróżnicowane, przewidywany spadek popytu na pasze może spowodować zmniejszenie całkowitego zużycia do 2,280 mld ton.