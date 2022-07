Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognoza globalnej produkcji zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 została zmniejszona o 3 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,252 mld ton, głównie w wyniku suszy w UE, dotyczącej upraw pszenicy, jęczmienia i kukurydzy.

Zmniejszenie nastąpiło ze względu na prognozowane spadki dotyczące kukurydzy (-32 mln ton rok do roku) i pszenicy (-11 mln ton rok do roku), co jest potencjalnym pierwszym spadkiem od pięciu sezonów.

Przede wszystkim, ze względu na zrewidowane dane dotyczące zużycia paszowego, prognozy dla światowej konsumpcji również spadły o 3 mln ton, pozostawiając prognozy dotyczące zapasów końcowych niezmienione w stosunku do poprzednich, czyli 583 mln ton.

Ze względu na podwyższoną prognozę importu kukurydzy do UE, wartość handlu (lipiec/czerwiec) jest o 1 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca i wynosi 406 mln ton.