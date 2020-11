IGC: Mniejsza listopadowa prognoza światowej produkcji zbóż

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognozowana w listopadzie światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2020/2021 została obniżona o 7 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,219 mld ton, a rok do roku jest wyższa o 33 mln ton.

Korekta w dół o 10 mln dla produkcji kukurydzy w bieżącym sezonie tylko częściowo skompensowana wzrostami dla innych zbóż. Ograniczone perspektywy światowej produkcji kukurydzy są związane głównie z cięciami w UE, Ukrainie i USA. Chociaż oczekiwania co do światowych zbiorów kukurydzy spadły w ostatnich miesiącach, oczekuje się, że światowa produkcja kukurydzy będzie nadal najwyższa w historii i wyniesie 1,146 mld ton (+ 22 mln ton rok do roku), z również rekordowymi zbiorami pszenicy i jęczmienia.

Prognoza światowego zużycia na poziomie 2,221 mln ton jest niższa o 2 mln ton miesiąc do miesiąca i wyższa o 28 mln ton rok do roku. Zwiększone wykorzystanie innych zbóż jako paszy rekompensuje niższe prognozy dotyczące żywienia kukurydzą, ale globalne przemysłowe i inne zużycia zbóż zostały już zmniejszone wcześniej.

Po spadku o 3 mln ton miesiąc do miesiąca, do 616 mln ton, światowe zapasy zbóż ogółem odnotowują obecnie czwarty z rzędu spadek rok do roku. Kolejny spadek dotyczący kukurydzy przewyższa wzrost nagromadzenia innych zbóż.

Większość spadków zapasów kukurydzy rok do roku występuje w Chinach i USA. W przypadku pozostałych zbóż przewiduje się wzrost zapasów, w tym pszenicy (+13 mln ton do rekordowego poziomu), jęczmienia (+4 mln ton) i owsa (+2 mln ton).

Prognozuje się, że światowy handel zbożami ogółem wzrośnie o 15 mln ton rok do roku, do nowego maksimum 409 mln ton, w tym dwunasty z rzędu dotyczący kukurydzy, rekordowy handel pszenicą i czterosezonowy szczyt w przypadku sorgo. W dużej mierze ze względu na wyższe niż wcześniej prognozowano dostawy kukurydzy, prognoza światowego handlu zbożem (lipiec / czerwiec) wzrosła o 6 mln ton miesiąc do miesiąca. Prognozy dotyczące importu kukurydzy przez Chiny są gwałtownie podwyższane, ale spadają w przypadku UE i Meksyku. Eksport kukurydzy z USA został skorygowany w górę do nowego rekordowego poziomu, podczas gdy dostawy z Ukrainy spadły do ​​najniższego poziomu od trzech lat.