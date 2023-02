Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognoza światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 została obniżona o 8 mln ton miesiąc do miesiąca, do 2,248 mld ton.

Stało się to prawie całkowicie z powodu niższych prognoz produkcji dla kukurydzy w USA i Argentynie.

Ogólna konsumpcja spadła o 9 mln ton od stycznia, a dzięki większym początkowym zapasom wielkość zapasów na koniec sezonu (łącznie z odpowiednimi lokalnymi sezonami gospodarczymi) wzrosła o 2 mln ton, do 579 mln ton, co jest wciąż najmniejszą ilością od ośmiu sezonów. Prognozowany handel podobne jak w poprzednim miesiącu wyniósł 407 mln ton, co jednak oznacza spadek o 4 proc. rok do roku.

Spadek prognozy rok do roku

Po czterech kolejnych wzrostach rok do roku światowa produkcja zbóż ma spaść o 42 mln ton w sezonie 2022/2023, ponieważ mniejsze zbiory kukurydzy i sorgo przewyższają wzrosty dla pszenicy, jęczmienia i owsa. Pomimo ograniczonego wykorzystania paszowego i przemysłowego oczekuje się, że światowe zapasy zmniejszą się o kolejne 18 mln ton, co oznacza szósty z rzędu spadek rok do roku. Przy szerokich spadkach głównych zbóż całkowity handel spadnie do najniższego poziomu od trzech lat.

Wstępne prognozy na sezon 2023/2024

Wstępne prognozy IGC na sezon 2023/2024 obejmują nieznaczny wzrost światowej powierzchni zbiorów kukurydzy, ale przy niższym areale jęczmienia. Biorąc pod uwagę niepewność, co do działalności rolniczej na terenach niekontrolowanych, dane dla Ukrainy są wysoce hipotetyczne, ale z wstępnym przewidywanym obszarem wyraźnie niższym rok do roku.

Perspektywy światowego rynku pszenicy przewidują mniejszą podaż, a przy ogólnej tendencji do wzrostu konsumpcji prognozuje się, że zapasy będą się kurczyć.