Prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), dotycząca światowej produkcji zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 została obniżona miesiąc do miesiąca o 1 mln ton do 2,255 mld ton.

Stało się to głównie z powodu mniejszych szacunków dotyczących pszenicy. Skupiono się na perspektywach głównych eksporterów z półkuli południowej, z rosnącymi obawami dotyczącymi upraw ozimych w Argentynie. Chociaż oczekuje się, że plony w Australii będą wysokie, ulewne deszcze zwiększyły ryzyko utraty jakości na obszarach wschodnich.

Oczekuje się, że światowa produkcja zbóż w sezonie 2022/2023 spadnie o 33 mln ton, przy mniejszych uprawach kukurydzy (-53 mln ton) i sorgo (-1 mln ton), co stanowi więcej niż wzrosty dla pszenicy (+10 mln ton), jęczmienia (+6 mln ton ), owsa (+2 mln ton) i innych zbóż paszowych (+3 mln ton).

IGC oczekuje, że światowa konsumpcja zbóż na poziomie 2,272 mld ton spadnie o 1 proc. rok do roku, co oznacza pierwszy roczny spadek od sezonu 2015/2016. Jest on związany głównie ze zmniejszonym spożyciem na cele paszowe i przemysłowe.

Przewidywany jest też szósty z rzędu spadek światowych zapasów zbóż rok do roku do najniższego od ośmiu lat poziomu 580 mln ton (-16 mln rok do roku), prawie w całości z powodu skurczenia się zapasów kukurydzy do najniższego poziomu od dekady.

Po uwzględnieniu mniejszego importu z Chin, Kanady, Turcji i Brazylii prognozuje się, że światowy handel rok do roku spadnie o 4 proc do 405 mln ton.