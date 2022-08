IGC: obniżyła lipcową prognozę światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2022/2023 o 4 mln ton do 2,248 mld ton: Fot. Shuttestock

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), korekty w dół prognoz światowej produkcji w sezonie 2022/2023 dla kukurydzy i sorgo z nawiązką równoważą wzrost w przypadku pszenicy.

Oczekiwania dotyczące całkowitej produkcji zbóż (pszenicy 778 mln ton i zbóż paszowych) w sezonie 2022/2023 zostały obniżone o 4 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,248 mld ton.

Odzwierciedlając głównie mniejsze szacunki dotyczące spożycia paszowego, światowa konsumpcja zbóż spadła o 3 mln ton do 2,274 mld ton w porównaniu z poprzednią prognozą.

Szacunkowe zapasy końcowe są zmniejszone o 6 mln to miesiąc do miesiąca do 577 mln ton.