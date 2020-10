IGC: Prognoza światowej produkcja zbóż ogółem nadal na rekordowym poziomie

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), przewiduje się, że światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 40 mln ton rok do roku, osiągając rekordowy poziom 2,226 mld ton wobec 2,227 mld ton prognozowanych przed miesiącem.

Rozwój ten jest w dużej mierze napędzany rekordową produkcją kukurydzy (+ 32 mln ton rok do roku), ale także większymi zbiorami pszenicy, sorgo, owsa i żyta. W przypadku kukurydzy USA i Brazylia odnotowują znacznie większe zbiory, podczas gdy mniejsze wyniki prognozuje się w UE, na Ukrainie, w Argentynie, RPA i Chinach.

Zużycie zbóż osiągnęło nowy wysoki poziom 2,223 mld ton, co oznacza wzrost o 29 mln rok do roku i 3 mln ton miesiąc do miesiąca, w tym przeznaczone na potrzeby żywnościowe (+ 10 mln), paszowe (+9 mln), przemysłowe (+8 mln) i inne (+ 2 mln).

Pomimo przewidywanych znacznych wzrostów zapasów pszenicy, jęczmienia, sorgo, owsa i żyta, przewiduje się, że globalne zapasy zbóż na koniec sezonu 2020/2021 r. wzrosną jedynie nieznacznie o 3 mln ton do 619 mln ton. Przede wszystkim w wyniku dalszego spadku dla kukurydzy (-18 mln ton rok do roku Zmniejszenie zapasów kukurydzy jest związane głównie z dalszym spadkiem w Chinach, ale również w UE gdzie odnotowano niezwykle niski poziom. Natomiast po większych zbiorach przewiduje się akumulację w USA i Brazylii. Przewiduje się, też że po osiągnięciu nowego szczytu 403 mln ton światowy handel zbożem wzrośnie o 8 mln rok do roku przede wszystkim dzięki większemu handlowi kukurydzą i sorgo.