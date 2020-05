IGC: Prognoza większej światowej produkcji zbóż w kończącym się i nowym sezonie

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognoza światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) na w sezonie 2019/2020 jest o 1 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca) i wynosi 2,177 mld ton, co stanowi wzrost o 2 proc. rok do roku.

Trwa dalsza redukcja spożycia w przypadku zastosowań przemysłowych, głównie dla etanolu na bazie kukurydzy w USA, przeważają nad spożyciem na cele żywnościowe i paszowe, podnosząc globalne zużycie o 1 mln ton miesiąc do miesiąca. Uwzględniając korekty w dół dla UE, Rosji i Turcji, perspektywy dla światowych zapasów są zmniejszone o 6 mln ton miesiąc do miesiąca. Prognozę handlu została zmniejszona o 1 mln ton w stosunku do dostaw kukurydzy i jęczmienia.

Prognozuje się, że światowa produkcja zbóż ogółem w sezonie 2020/2021 osiągnie najwyższy w historii poziom 2,230 mld ton (+ 54 mln ton rok do roku), w tym rekordowe zbiory pszenicy (+ 4 mln ton) i kukurydzy (+ 50 mln ton). Konsumpcja osiąga nowy szczyt, przy większym zużyciu żywności i paszy, a także ożywieniu popytu przemysłowego. Przewiduje się pierwszy wzrost globalnych zapasów od czterech sezonów, do 627 mln ton (+ 13 mln rok do roku), ponieważ czwarty z kolei spadek zapasów kukurydzy jest równoważony zyskami dla innych zbóż. Dwunasty z rzędu roczny wzrost dostaw kukurydzy jest w dużej mierze opóźniony. Oczekiwany jest wzrost światowego handlu zbożem o 2 proc., do nowego rekordu wynoszącego 387 mln ton.