IGC: Spadek prognozy światowej produkcji zbóż ogółem

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), prognoza na poziomie 2,295 mld ton światowej produkcji zbóż (pszenicy 788 mln ton i zbóż paszowych 1,507 mld ton) w sezonie 2021/2022 została obniżona o 6 mln ton miesiąc do miesiąca, przede wszystkim z powodu ograniczonych upraw w Ameryce Północnej, w tym pszenicy, jęczmienia i owsa.

Głównie z powodu wzrostu dostaw jęczmienia do Chin, prognoza dla handlu światowego (lipiec/czerwiec) jest podwyższona o 1 mln ton miesiąc do miesiąca do 419 mln ton (-2 proc. rok do roku).

Przede wszystkim z powodu gwałtownego wzrostu produkcji kukurydzy (+74 mln ton rok do roku) do nowego szczytu, ale także w związku z rekordową produkcją pszenicy (+15 mln ton), globalna produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) jest w sezonie 2021/2022 oczekiwana na najwyższym w historii poziomie 2,295 mld ton (+4 proc. rok do roku).

Wliczając wzrosty dla żywności (+12 mln ton rok do roku) i zastosowań przemysłowych (+7 mln ton), ale także przy największym wzroście zużycia na cele paszowe (+37 mln ton), przewiduje się, że światowe spożycie wzrośnie o 3 proc., do rekordowego poziomu 2,296 mld ton.

Ponieważ wzrost dostaw jest w dużej mierze powiązany ze wzrostem popytu, przewiduje się, że światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2021/2022 wykażą niewielką zmianę osiągając 594 mln ton.

Większe dostawy do niektórych krajów (zwłaszcza Azji i Bliskiego Wschodu) mogą nie w pełni zrekompensować mniejsze wolumeny importu do Chin, (ale wciąż na historycznie wysokim poziomie), przewiduje się, że globalny handel zbożem ogółem skurczy się o 7 mln ton rok do roku do 419 mln ton.