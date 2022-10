Według Światowej Rady Zbożowej (IGC), perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2022/2023 (pszenicy i zbóż paszowych) utrzymają się na poziomie 2,256 mld ton miesiąc do miesiąca.

Stabilna produkcja wynika ze spadek miesiąc do miesiąca dla kukurydzy, która jest równoważona podwyższonymi szacunkami dotyczącymi produkcji jęczmienia.

Globalna konsumpcja zbóż ogółem jest w październiku o 3 mln ton niższa miesiąc do miesiąca, wliczając w to redukcje na zastosowanie paszowe, żywnościowe i przemysłowe.

Biorąc pod uwagę mniejsze niż wcześniej szacowano zapasy początkowe, wartość światowych zapasów przeniesionych jest o 3 mln ton niższa niż miesiąc wcześniej i wynosi 584 mln ton.

Perspektywy dla handlu (lipiec/czerwiec) są nieznacznie obniżone do 408 mln ton ze względu na mniejszy import kukurydzy (głównie w Azji), pszenicy (w tym dla Egiptu i Chin) oraz sorgo (Chiny).

Znaczna część spadku światowej produkcji zbóż ogółem rok do roku wynika ze stosunkowo gwałtownego zmniejszenia się produkcji kukurydzy, przy czym spodziewane są znaczne straty na Ukrainie, w UE i USA. Z kolei światowa produkcja pszenicy, jęczmienia i owsa jest większa rok do roku. Przewiduje się, że uwzględniając nietypowe spadki zarówno w spożyciu pasz, jak i w przemyśle, całkowite zużycie spadnie o 1 proc., do poziomu znacznie większego niż średnia 2,271 mld ton. Ponieważ dostawy spadają szybciej niż zużycie, końcowe zapasy mają się zmniejszyć szósty rok z rzędu, o 3 proc. do poziomu 584 mln ton. Handel światowy (lipiec/czerwiec) ma skurczyć się o 4 proc. rok do roku do 408 mln ton, w tym kukurydza (-8 mln ton), pszenica (-4 mln ton) i sorgo (-3 mln ton).