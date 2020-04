IGC: Wyższa prognoza światowej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020

W najnowszej prognozie światowej dla rynku zbóż IGC spodziewa się większej produkcji w sezonie 2019/2020 i mniejszej w sezonie 2020/2021.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) szacuje w kwietniu, że w sezonie 2019/2020 światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) wzrośnie o 2 proc. rok do roku do 2,176 mld ton, ponieważ spadek produkcji kukurydzy został zrównoważony przez większe zbiory pszenicy i jęczmienia. Zakłócenia wywołane pandemią COVID-19 negatywnie wpłynęły na popyt, szczególnie w przetwórstwie przemysłowym, i oczekuje się, że zużycie ziarna będzie tylko nieznacznie wyższe rok do roku. Przewiduje się stosunkowo niewielki spadek zapasów, jednak zmniejszenie zapasów kukurydzy jest częściowo zrównoważone przez gromadzenie się pszenicy i jęczmienia. Oczekuje się, że handel będzie nowym rekordem, ​​w tym z największymi ilościami pszenicy i kukurydzy.

IGC zmniejszyła swoją marcową prognozę całkowitej światowej produkcji zbóż w sezonie 2020/2021 o 5 mln ton. do 2,218 mld ton, ponieważ warunki szkodzą perspektywom zbiorów w Europie i regionie Morza Czarnego. Spożycie zmniejsza się o 4 mln ton w stosunku do marca do 2,222 mld ton, w tym o kolejną redukcję spożycia przemysłowego. Prognozę globalnych zapasów zwiększa się o 12 mln ton do 617 mln ton, przy czym spodziewany jest jedynie niewielki spadek rok do roku. Ma on nastąpić głównie ze względu na zmniejszone perspektywy dostaw pszenicy paszowej. Prognoza handlu zbożem jest zmniejszona miesiąc do miesiąca o 1 mln ton do 384 mln ton.