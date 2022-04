Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), niemal całkowicie z powodu nowych szacunków zbiorów kukurydzy w Brazylii, prognoza światowej produkcji zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe) w sezonie 2021/2022 została podniesiona o 3 mln ton miesiąc do miesiąca.

Prognoza ta wynosi w kwietniu 2,287 mld ton i jest wyższa o 3 proc. rok do roku. Globalna konsumpcja jest o 4 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca, pozostawiając skumulowane zapasy końcowe o 1 mln niższe niż wcześniej. Wzrostowi dotyczącego kukurydzy, które nie tylko równoważy spadek dla pszenicy, jęczmienia, sorgo i owsa, prognoza handlu światowego (lipiec/czerwiec) wzrasta o 1 mln ton miesiąc do miesiąca.

Przy wzroście podaży (+51 mln ton) tylko częściowo zniwelowanym przez większe spożycie (+45 mln ton), prognozowane zapasy rosną o 7 mln ton rok do roku do 608 mln ton, uwzględniając akumulację na Ukrainie. W związku częściowo z trwającym zawieszeniem programu eksportu drogą morską z tego kraju, przewiduje się, że handel światowy spadnie o 12 mln ton rok do roku do 416 mln ton.

W sezonie 2022/2023 przewidywany jest spadek całkowitej produkcji zbóż do 2,275 mld ton obejmującym redukcje dla kukurydzy (-13 mln ton), sorgo (-2 mln ton) i pszenicy (-1 mln ton), ale z przewidywanymi wzrostami dla jęczmienia (+2 mln ton) i owsa (+2 mln ton ). Pomimo prognoz wolniejszego niż przeciętnie wzrostu zużycia na cele paszowe i żywnościowe, związanego z potencjalnie wysokimi cenami i wynikającym z tego mniejszym popytem, światowa konsumpcja ma osiągnąć nowy szczyt - 2,302 mld ton.

Przewidywane światowe zapasy na koniec sezonu 2022/2023 roku wyniosą 581 mln ton i będą o 26 mln ton niższe rok do roku przede wszystkim z powodu cen kukurydzy i pszenicy. Handel światowy spadnie drugi rok z rzędu, o 2 proc., do 407 mln ton.