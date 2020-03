IGC: Wzrost światowej prognozy produkcji zbóż ogółem

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), po korekcie w górę dla pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, szacunkowa światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2019/2020 ma być na poziomie 2,172 mld, czyli o 2 mln ton wyższa niż miesiąc do miesiąca.

Głównie ze względu na ograniczenie żywienia pszenicą prognoza konsumpcji została zmniejszona, przy większych dostawach.

Perspektywy dotyczące całkowitych zapasów zbóż zostały zwiększone o 4 mln ton, do 604 mln ton, co jednak oznacza spadek o 21 mln ton rok do roku. Wolumen handlu (lipiec/ czerwiec) wzrósł o 2 mln ton, do 379 mln ton, głównie odzwierciedlając wzrost dostaw pszenicy.

Przy wzroście w Indiach prognoza światowego obszaru zbiorów pszenicy w sezonie 2020/2021 przy 221 mln ha jest o prawie 1 mln ha wyższa miesiąc do miesiąca, co stanowi wzrost o 2 proc. rok do roku. Do prognoz globalnej produkcji pszenicy na sezon 2020/2021 dodano około 4 mln ton.

Rekordowe zbiory pszenicy i jęczmienia zrekompensowały mniejszą uprawę kukurydzy, aby uzyskać światową produkcję zbóż sezonie 2019/2020 ogółem 2,172 mld ton (pszenicy i zbóż paszowych), czyli o 1 proc. wyższą rok do roku i drugą, co do wielkości w historii.

Jednak ze względu na najniższe zapasy początkowe od trzech sezonów całkowita podaż zbóż ma być tylko o ułamek większa rok do roku, a ponieważ konsumpcja nadal rośnie, przewidywany się dalszy spadek zapasów zbóż na koniec sezonu 2019/2020. Oczekuje się, że handel (lipiec/czerwiec) wzrośnie o 4 proc, w tym większe będą dostawy pszenicy, kukurydzy i jęczmienia.

Wstępne prognozy podaży i popytu dotyczące pszenicy w sezonie 2020/2021 wskazują na najwyższy w historii poziom produkcji i dalszy wzrost zapasów, ponownie skoncentrowanych w Chinach i Indiach. Światowy obszar zbiorów kukurydzy w sezonie 2020/2021 jest wstępnie zwiększony o 1 proc, głównie po wzroście w USA, ale globalny obszar uprawy jęczmienia może spaść o 1 proc.