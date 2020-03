II dawka azotu w zboża i brak opadów w prognozie

Drugą dawkę azotu w zboża rozsiewa się w okresie końca krzewienia/początku strzelania w źdźbło. W dobrze odżywionych łanach i gęstych można ją opóźnić do fazy drugiego kolanka, choć w przypadku wizji braku opadów to działanie wydaje się bardzo ryzykowne.

W prowadzeniu wszystkich upraw obowiązuje zasada, że im mniej wody w glebie, tym wcześniej należy przeprowadzić nawożenie. Niestety zapasy wody z opadów lutowych w drastycznym tempie się kurczą, a w prognozach nowych opadów praktycznie brak. Co zatem z podaniem i działaniem drugiej dawki azotu w zbożach, gdy wierzchnia warstwa gleby staje się już przesuszona i nie pozwala na rozpuszczenie granul nawozowych, nie wspominając o potrzebie przemieszczenia się jonów do strefy korzeniowej?

Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza i wygląda na to, że może się scenariusz sprzed roku powtórzyć. Nie należy zatem zwlekać z rozsianiem II dawki, choć aktualnie suche powietrze oraz wiatry wstrzymują takie zabiegi. Jeśli w najbliższych dniach pojawią najmniejsze opady, warto je wykorzystać i przed ich wystąpieniem rozsiać nawozy.

Potrzeby łanu rosną

Należy pamiętać, że intensywne pobieranie azotu przez zboża zaczyna się od stadium drugiego kolanka. W tym okresie kształtuje się jeden z podstawowych elementów struktury plonu, tj. liczba ziaren w kłosie. Stąd też bardzo ważne jest by w glebie była odpowiednia podaż tego składnika no i odpowiednia ilość wody. W przeciwnym razie dochodzić będzie do redukcji kłosków w kłosie.

Jaka dawka?

W tym roku ważne było kiedy pierwsza dawka została zastosowana i w jakiej wysokości. Często aplikowana była dość wcześnie, jeszcze w lutym. Jej działanie wyraźnie można było już zaobserwować w okresie ocieplenia, kiedy to łany intensywnie zaczęły się rozwijać.

Nie oznacza to jednak, że rośliny już wykorzystały cały zapas wprowadzonego azotu mineralnego. Umiarkowane temperatury w marcu utrzymywały rośliny w warunkach raczej powolnej wegetacji jednak po fali ochłodzenia, przy wyższych temperaturach potrzeby łanu drastycznie wzrosną a działanie drugiej dawki może okazać się spóźnione.

Nawożenie azotem powinno być przeprowadzone zawsze pod określony plon. Wysoko plonująca pszenica od fazy strzelania w źdźbło do fazy początku kłoszenia pobrać może nawet 80 - 100 kg N z ha (około 3–4 kg N/ha/dzień). Wysokość drugiej dawki zależy zatem od ilośći azotu rozsianego na start ozimin. W wielu przypadkach, ze względu na nadmierne rozkrzewienie łanów dawka pierwsza nie była wysoka ok. 50kgN/ha, co oznacza, że dawka II musi być wyższa od pierwszej, by mogła zapewnić realizację potrzeb pokarmowych łanu.

W kontekście suchej wiosny warto się zastanowić czy II dawka nie powinna być tą ostatnią i zastosować nieco więcej azotu w stosunku do potrzeb roślin w tym okresie, który stanowić będzie zabezpieczenie tego składnika w glebie już do końca wegetacji zbóż . Przy suchej wiośnie zastosowanie trzeciej dawki azotu może okazać się nieefektywne.

Brak wody i azotu – przyspieszenie redukcji pędów kłosonośnych

W łanach zbyt gęstych w takiej sytuacji może dojść przyspieszenie redukcji naproduktywnych płonnych źdźbeł, co należy raczej uważać za efekt korzystny i pożądany. Jednocześnie może dochodzić do redukcji „pięterek” w kłosie, a to już zjawisko bardzo negatywnie wpływające na wyniki plonowania.

Rodzaj i forma nawozu nie ma tu jednak większego znaczenia, jeśli jednak spodziewamy się deficytu azotu (ważny tu rodzaj przedplonu dla zbóz) i dalszy brak opadów, lepiej zastosować formy szybko działające (duży udział formy azotanowej). Przy nadmiarze źdźbeł niektórzy zalecają zastosowanie mocznika, który odznacza się wolniejszym działaniem. Jednak w obliczu braku opadów mocznik nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż w takiej sytuacji notuje się bardzo duże straty gazowe zastosowanego w tej formie azotu amidowego, który przy braku wilgoci zmienia się szybko w lotny amoniak.

Warto również rozważyć dolistne dokarmienie roślin mocznikiem, siarczanem magnezu, mikroelementami czy nawozem wieloskładnikowym. Takie postępowanie wspomoże chwilowo ograniczone w działaniu nawożenie doglebowe.