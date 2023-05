25-26 maja 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa będzie gospodarzem drugiej edycji Polish Grain Day, czyli regionalnego spotkania sektora. Organizatorzy zapowiadają, że majowe wydarzenie będzie stanowiło preludium do jesiennej Europejskiej Giełdy Towarowej.

Polish Grain Day to wydarzenie, podczas którego tworzona jest przestrzeń do debaty, targów i współpracy. II edycja PGD odbędzie się w formie targów, uczestnicy wezmą również udział w panelach dyskusyjnych. Izba kontynuuje dyskusję o najważniejszych wyzwaniach dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Bezpieczny sektor rolno-spożywczy”. Przed dniem prelekcji, paneli dyskusyjnych i targów (The Tides Warszawa) uczestnicy wydarzenia spotkają się na uroczystej Gali Dinner w Ufficio Primo, która uświetniona będzie występem artystycznym.

- Dla naszej Izby będzie to okazja do zaprezentowania potencjału polskiej gospodarki i sektora rolno-spożywczego. Kolejny sezon dobrych zbiorów już za nami, a są one udane zarówno pod względem jakości, jak i plonu, który w większości regionów kraju był lepszy niż przed rokiem. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2022 r. pomimo trudnych uwarunkowań na rynku międzynarodowym odnotowano dalszy wzrost wartości polskiego eksportu żywności. W 2022 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 47,6 mld EUR (223 mld zł), o 26,7% wyższy niż w rok wcześniej. Pomimo trudnych warunków ekonomicznych i uwarunkowań geopolitycznych w 2022 r. przychody uzyskane z eksportu towarów rolno-spożywczych wyniosły aż 47,6 mld euro. Stabilny rozwój, odpowiedzialność i potencjał rozwojowy sprawiły, że polski rynek rolno-spożywczy od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania ekspertów, przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. Zdajemy sobie jednak sprawę, że polskie rolnictwo determinują nie tylko sukcesy, ale także wyzwania stojące przed światową gospodarką. Z biegiem czasu w ślad za problemami spowodowanymi pandemią poszła inflacja i wyższe ceny surowców oraz energii. Dziś naszym strategicznym wyzwaniem jest stworzenie warunków, aby europejski i światowy sektor rolno-spożywczy rozwijał się w sposób zaspokajający potrzeby żywnościowe społeczeństw, nawet w ekstremalnych okolicznościach i kryzysach - mówi Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Polish Grain Day AGENDA

Uroczysta inauguracja Polish Grain Day 2023, Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej - 11:10 - 11:30

Wystąpienie pt. Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski, Stefan Kawalec - 11:30 - 12:00

Prelekcja pt. Światowy i krajowy rynek zbóż w obliczu globalnych niepewności w 2023 roku, Mirosław Marciniak, infoGrain, 12:00 - 13:00

Panel dyskusyjny pt. Bezpieczny sektor rolno-spożywczy, 13:00 - 13:15

Pierre Pages, Mondry Sp. z o.o.

Wojciech Krzywosądzki, Thegra Poland Sp. z o.o.

Grzegorz Niezbecki, ProGnosis Biotech SA

Moderator: Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej

Prelekcja pt. Innowacje a zwiększenie bezpieczeństwo produkcji - projekt PrecisionMix 2.0, prof. Sebastian Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 13:15 - 14:30