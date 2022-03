III dawka azotu dolistnie zamiast doglebowo?

Zmiany klimatu, zawirowania na rynku nawozów azotowych (cena/dostępność), przepisy i regulacje (ograniczenia stosowania tradycyjnego mocznika czy program azotanowy) to bodźce, które prowokują firmy do opracowania zmian w technologii nawożenia upraw. Odpowiedzą na ten trend jest między innymi nowy nawóz ADOB 2.0 N30.





Firma ADOB, wprowadza do swojej oferty nowy nawóz ADOB 2.0 N30.

Jest to dolistna alternatywa dla III dawki w oziminach.

ADOB 2.0 N30 to wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia dolistnego pszenicy ozimej i rzepaku ozimego jako alternatywa stosowania lub ograniczenia stosowania III dawki azotu doglebowego. Nawóz charakteryzuje się dużą zawartością azotu (N) – 302 gramy/litr, zawiera w składzie także magnez (Mg) oraz mikroelementy: miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn). Są to składniki, które w wymierny sposób odpowiadają za transport oraz przekształcanie związków azotowych, poprawiając efektywność wykorzystania azotu z nawozów.

Jakie korzyści?

Zdaniem firmy zastąpienie III dawki azotu doglebowego nawozem ADOB 2.0 N30 w aplikacji dolistnej pozwala na obniżenie finalnej dawki azotu wprowadzanej do środowiska glebowego, zmniejszenie stopnia przenikania azotanów w głąb profilu glebowego i w konsekwencji do wód gruntowych oraz na ograniczenie strat azotu w postaci amoniaku ulatniającego się do atmosfery. Tak więc stosowanie nawozu doskonale wpisuje się w obowiązujące założenia Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG.

Ponadto możliwość dostarczenia III dawki azotu przez liść zwiększa elastyczność stosowania nawożenia azotem, uniezależnia nawożenie od niekorzystnych warunków pogodowych (susza) i zwiększa wykorzystanie azotu przez rośliny.

Co na to wyniki badań?

Wyniki uzyskane w doświadczeniach poletkowych przeprowadzonych w kilku lokalizacjach potwierdziły, że zastąpienie III doglebowej dawki azotu aplikacją dolistną ADOB 2.0 N30 wg proponowanych przez ADOB programów nawożenia, pozwoliło na zmniejszenie całościowej ilości stosowanego azotu w uprawie przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu plonu ziarna oraz zachowaniu jego parametrów jakościowych.

W przypadku zbóż ADOB® 2.0 N30 rekomendowana jest podwójna aplikacja w dawce 15 l/ha, którą można wykonać w okresie od BBCH 38(39) (widoczny liść flagowy) aż do BBCH 69 (koniec kwitnienia). Należy jednak pamiętać, że w czasie kwitnienia zbóż, można dokarmiać tylko pszenicę. W przypadku rzepaku można się decydować na potrójną dawkę w 3 newralgicznych okresach: BBCH 33-38 (widoczne 4-5 międzywęźla), w dawce od 10-15l/ha lub/oraz w BBCH 51-53 (faza zielonego pąka) również w dawce 10-15l/ha. Alternatywnie zwłaszcza na plantacjach rokujących na wysoki plon można także wykonywać aplikację w fazie zielonej łuszczyny: BBCH 71-79, co pozytywnie wpływa na wypełnienie nasion i zaolejenie. Rekomendowana wówczas dawka wynosi 25l/ha.