W niektórych częściach Polski rozpoczęły się już siewy zbóż jarych. Jest to więc ostatni moment za zakup materiału siewnego. Sprawdzamy ceny kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych u kilkunastu dystrybutorów z całej Polski. Jakie są dziś ceny? Które gatunki są najczęściej oferowane?

Zboża jare, choć siane rzadziej niż ozime, mają duży udział w strukturze zasiewów. Opisywaliśmy już wybór i przygotowanie stanowiska, a także nawożenie przedsiewne. Ceny kwalifikowanego materiału siewnego, podobnie jak choćby nawozów, są zróżnicowane i nie każda firma posiada w ofercie wszystkie gatunki czy wybór odmian. Na materiał siewny zbóż obowiązuje obecnie stawka VAT 0 proc., stąd nie ma różnicy między ceną netto i brutto.

Pszenica jara

Pszenica jara jest obok jęczmienia najczęściej sianym zbożem jarym. Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy jarej potwierdziło 90 proc. firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Zazwyczaj do wyboru od ręki jest 4-5 odmian. Średnio za tonę trzeba obecnie zapłacić 2970 zł. Dla porównania, rok temu było to średnio 2450 zł/t. Najczęściej oferowane są odmiany Tybalt i Harenda. Pierwsza z nich kosztuje średnio 3210 zł/t, a druga 3350 zł/t.

Jęczmień jary

Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego jęczmienia jarego potwierdziło 95 proc. firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Świadczy to o popularności tego gatunku tym bardziej, że każdy z dystrybutorów miał w ofercie średnio 8 odmian do wyboru. Za tonę trzeba obecnie zapłacić średnio 2760 zł. Dla porównania, rok temu było to średnio 2360 zł/t. Najczęściej oferowane są odmiany Feedway, Farmer i Radek. Pierwsza z nich kosztuje średnio 2980 zł/t, druga 2930 zł/t i trzecia również 2930 zł/t.

Pszenżyto jare

Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego pszenżyta jarego potwierdziła połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Gatunek ten jest zdecydowanie rzadziej wysiewany od pozostałych zbóż jarych, o czym świadczy również niewielki wybór na rynku, zaledwie 4 powtarzających się odmian. Średnio za tonę trzeba obecnie zapłacić 3050 zł. Dla porównania, rok temu było to średnio 2400 zł/t. Najczęściej oferowane są odmiany Hugo i Mamut. Pierwsza z nich kosztuje średnio 2920 zł/t, a druga 3070 zł/t.

Owies

Gatunek ten przez ostatnie lata tracił na znaczeniu, a w ubiegłym sezonie znacząco wzrosło zainteresowanie jego ziarnem do celów opałowych. Dostępność kwalifikowanego materiału siewnego owsa potwierdziło 65 proc. firm, z którymi się kontaktowaliśmy, a każda z nich ma od ręki dostępne średnio 5 odmian. Za tonę trzeba obecnie zapłacić średnio 2790 zł. Dla porównania, rok temu było to średnio 2120 zł/t. Najczęściej oferowane są odmiany Rambo, Bingo i Nawigator. Pierwsza z nich kosztuje średnio 2980 zł/t, druga 3030 zł/t i trzecia również 3030 zł/t.