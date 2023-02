W badanych przez nas firmach skupowych w ciągu tygodnia nastąpiły zmiany cen za płody rolne. W większości punktów odnotowano delikatne spadki cen, ale był też kilka miejsc, gdzie ceny się utrzymały, ale też i wzrosły. A po ile jest pszenica u Ciebie?





Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny surowców rolnych 17 lutego 2023 r.

Podaż ziarna, ale i popyt na nie, nadal nie są zbyt duże.

Korekta prognoz USDA odnośnie bilansów oleistych.

Obecnie trwa protest i blokada granicy polsko-ukraińskiej. Rolnicy uważają, że dopłaty zaproponowane przez rząd dzielą rolników i wpływają na podwyżki cen w skupach, a rolnik i tak na nich nie zyska. Ale tu już nie chodzi o wartość tych płodów rolnych. Chodzi o ilość i jakość. Jak pisała na łamach farmer.pl redaktor Monika Chlebosz, która obecna była w Dorohusku postulaty rolników się nie zmieniają.

Jak przedstawiała, „wśród podstawowych postulatów, z jakimi wyszli na ulice znajduje się opanowanie importu ukraińskich produktów. Nie tylko zbóż, choć to z nimi jest największy problem. Jak podkreślają rolnicy za chwilę odczuje to też rynek drobiarski i mleczarski. – To się już dzieje – przekonują rolnicy. – Na nasz rynek wpływa nie tylko wątpliwej jakości zboże, ale też oleje, drób i owoce. To problem nas wszystkich, a rząd zdaje się tego nie widzieć – dodają.” Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Co ważne, protestujący nie oczekują zamknięcia granic, a jedynie unormowania napływu zbóż. Czy to się uda?

Tymczasem ceny w skupach są bardzo różne. Wiele z nich potaniało, ale są też takie miejsca, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju, gdzie te ceny poszły delikatnie w górę. Jest tak jak podają rolnicy.

Pszenica konsumpcyjna kosztuje średnio ok. 1180 zł netto, paszowa – 1100. Rzepak wyceniany jest obecnie na ok. 2300 zł, a kukurydza sucha – 1150 zł.