Ile kukurydzy zdążyła wyeksportować Ukraina? Cena wzrasta

- W 2021 roku Ukraina zebrała rekordowe 42 mln t kukurydzy, z czego miała wyeksportować 33,5 mln t, a wyeksportowała 19 mln t – informuje Andrzej Bąk w raporcie eWGT.

Przypominamy, że e-WGT to działająca w ramach WGT S.A. Internetowa Giełda Rolna organizująca obrót towarami na platformie przetargowej oraz transakcyjnej. WGT S.A. powstała w 1995 r. jako Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Wysokie ceny pszenicy marzec 2022 r.

Sytuacja na rynku surowców rolnych jest bardzo dynamiczna. Ceny wzrastały przed inwazją Rosji na Ukrainę. Ale istny rollercoaster zaczął się z dniem rozpoczęcia wojny, 24 lutego 2022 r.

Poniżej podajemy tabelę opublikowaną przez e-WGT, pokazującą okresowe zmiany notowań kontraktów na zboża i oleiste (za barchart.com).

Źródło: eWGT

Andrzej Bąk przypomina, że Unia Europejska jest co prawda eksporterem netto wszystkich zbóż, dzięki głównie wysyłkom pszenicy, w przypadku której UE będzie w tym sezonie światowym liderem, ale już importerem kukurydzy.

- Cały eksport ziarna zbóż w sezonie 2021/2022 prognozowany jest na 48,66 mln ton z czego 32 mln ton stanowić ma pszenica. Do tej pory (01.07.2021 - 27.02.2022) kraje UE wyeksportowały 30 mln ton zbóż, w tym 19 mln ton pszenicy – podaje e-WGT. Ale sytuacja na Ukrainie nie jest bez wpływu na nasze rynki.

- Dla porównania, import zbóż w sezonie 2021/2022 oczekiwany jest na 19,43 mln ton (zrealizowano 14,68 mln ton), w tym 14,5 mln ton stanowić powinna kukurydza (zrealizowano 11 mln ton, z tego połowa pochodziła z Ukrainy) – czytamy na e-WGT.

Wysokie ceny kukurydzy marzec 2022 r.

Za to Wspólnota jest, ale już dużym importerem netto kukurydzy.

- Wprawdzie ubiegłoroczna produkcja kukurydzy podniesiona została ostatnio przez Komisję Europejską do bardzo dużych rozmiarów - 72,5 mln ton, to i tak nie wystarczy do zaspokojenia zużycia szacowanego na 81,55 mln ton. Po stronie popytowej bilansu jest też eksport (6 mln ton z czego zrealizowano już 3,7 mln ton). Na szczęście UE weszła w ten sezon z ponad 20 mln ton zapasami tego zboża, które zapewne będą mocno uszczuplone do końca sezonu – podaje Andrzej Bąk w raporcie eWGT.

Źródło: eWGT

Problemy z transportem, wiosennym wysiewem, brakiem paliwa i wszystkim co związane jest z wojną budzi duże obawy o tegoroczną produkcję kukurydzy na Ukrainie.

Ukraine and Russia Corp Exports Top Destinations pic.twitter.com/nsuaL5SYFt — Kevin Van Trump (@KevinVanTrump) March 7, 2022

- Ukraina jest czwartym eksporterem kukurydzy na świecie, a ewentualne uszczuplenie globalnej produkcji i eksportu o kilkanaście, a może kilkadziesiąt milionów ton już teraz winduje ceny tego zboża. Szczególnie mocno drożeje kukurydza na unijnym rynku – podaje.

Ceny pszenicy w portach wzrastają. W piątek było to 1900 zł, dzisiaj 7 marca już mówi się o ponad 2000 zł. Ale też trzeba mieć w pamięci, że ceny wszystkich środków produkcji znacznie podrożały, a do tego cena paliwa już przekracza 7 zł za litr. A to jeszcze nie koniec.