Takie pytanie zadaliśmy przedstawicielom resortu rolnictwa. – Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów od stycznia do końca marca roku 2022 do Polski zaimportowano 108 663 tony pszenicy i kukurydzy z Ukrainy. Najwięcej zboża z Ukrainy przywieziono w marcu br. tj. 220 ton pszenicy i 106 630 ton kukurydzy – poinformował portal farmer.pl Dariusz Mamiński, z Wydziału Prasowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wąskie gardło na granicy z Ukrainą utrudnia transport zbóż.

Przeładunek zboża z Ukrainy utrudniony jest z powodów logistycznych.

O transporcie zbóż piszemy na bieżąco w serwisie specjalnym „Atak Rosji na Ukrainę”.

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada chcą pomóc z transporcie surowców rolnych z ogarniętej wojną Ukrainy. Komisja Europejska zapowiedziała m.in. powstanie tzw. korytarzy solidarnościowych, które mają w niespełna trzy miesiące udrożnić przewóz zboża. W sumie planowany jest wywóz 20 mln t ziarna, co według specjalistów z powodu czysto logistycznych jest wręcz niemożliwe.

Czy większość zbóż trafia do krajów UE?

- Sytuacja w handlu jest bardzo dynamiczna. Z informacji posiadanych przez MRiRW wynika, że dzienne odprawy na trzech podstawowych przejściach granicznych z Ukrainą to między 80 a 150 wagonów. Większość importowanej kukurydzy wyjeżdża z naszego kraju na zachód Europy – mówi nam Dariusz Mamiński.

A sam premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że Unia Europejska powinna szybko dopomóc Polsce w rozbudowie rozwiązań infrastrukturalnych, bo możliwości techniczne transportowe nie są wystarczające. - Po to, żeby zboże ukraińskie mogło być eksportowane do innych części świata, a zwłaszcza na Bliski Wschód i do Północnej Afryki. Od tego zależy pokój w tej części świata - mówił cytowany przez PAP Morawiecki.

I jak zaznaczał to jest zarówno w naszym interesie, ale też i interesie całego świata. Bo w ocenie premiera "od tego zależy także pokój i spokój w tej części świata". Bo - jak tłumaczył - "jeśli to zboże tam nie dotrze, będzie bardzo wysoka inflacja w tamtych krajach, która może doprowadzić do zamieszek i buntów".

Portal farmer.pl już wcześniej informował, że nasza infrastruktura i możliwości logistyczne nie są w stanie obsłużyć tak dużych ilości ziarna zbóż. Dlatego rolnicy mają bardzo duże obawy o przyszłość i problem ze sprzedażą swoich płodów rolnych w czasie żniw i po nich. Na razie wstrzymują się z opróżnianiem magazynów licząc na wyższe ceny. Podaż ziarna jest bardzo mała.

Cena pszenicy i kukurydzy na wschodzie kraju jest niższa

Tymczasem dostajemy od rolników sygnały, że boją się oni o rynek. Zwłaszcza po tegorocznych żniwach, gdzie ich zdaniem to wówczas okaże się jak bardzo ceny rynkowe (giełdowe) mogą się różnić od tych proponowanych naszym rolnikom w skupach, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju. Już teraz cena pszenicy i kukurydzy we wschodnich województwa Polski (lubelskie, podkarpackie), są niższe średnio o 200 zł na tonie. Generalnie są bardzo duże różnice w cenie w zależności od regionu. Faktem jest, że sytuacja taka zawsze miała miejsce, ale teraz jest ona jeszcze bardziej uwidoczniona.

Przypominamy, że obecnie tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje a naszych skupach od 1500 do 1890 zł. Mamy też informacje, że tona kukurydzy suchej z Ukrainy kosztuje 1150-1200 zł, a ta w naszych skupach ze starych zbiorów wyceniana jest na 1400-1500 zł. Rzepak z nowych zbiorów na umowy z odbiorem w lipcu przekroczył już cenę 4 tys. zł/t, ten ze starych zbliża się do 5 tys. zł. Pytanie tylko, kto go jeszcze ma?