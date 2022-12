Już wielokrotnie na farmer.pl pisaliśmy o problemach ze sprzedażą ziarna i spadku ich cen. Nad tym tematem pochylono się też ostatnio podczas spotkania Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Podczas konferencji prasowej mówił o tym ważnym zagadnieniu Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, który zaznaczał, że sytuacja na rynku jest zdeterminowana rosyjską agresją na Ukrainę.

– Cały czas rolnictwo europejskie ponosi skutki tej inwazji, aczkolwiek eksport z Ukrainy osiągnął bardzo wysoki poziom. W listopadzie to było 7 mln t ziarna wyeksportowanego z Ukrainy, dzięki korytarzom solidarnościowym, dzięki funkcjonowaniu drogi morskiej przez Morze Czarne, dzięki inicjatywie Narodów Zjednoczonych. Więc nie ma problemu z eksportem w tej chwili, bo oczywiście żyjemy w sytuacji bardzo niepewnej i nie wiadomo jakie będą dalsze działania Rosji – mówił 12 grudnia 2022 r. na konferencji

Wojciechowski. Zaznaczył, że obserwowany jest wzrost eksportu z Ukrainy na rynek europejski. I podawał konkretne liczby wzrostu.

- Jeśli chodzi o zboża to jest 148 proc., jeśli chodzi o rośliny oleiste to 72 proc. W skali całej Unii Europejskiej to nie powoduje zaburzeń rynkowych, ten dość wysoki import z Ukrainy. Natomiast są problemy regionalne. Chodzi tu o kraje, które graniczą z Ukrainą. Bo tam rzeczywiście słyszymy skargi rolników, że ten import z Ukrainy powoduje problemy rynkowe, trudności w sprzedaży zbóż, zwłaszcza przez rolników z tych krajów. Myślę tu o Polsce, o Rumunii, o Bułgarii - tam głównie problem jest nasion oleistych. Komisja monitoruje tę sytuację. Musimy to analizować pod kątem dalszego funkcjonowania porozumienia o wolnym handlu z Ukrainą. Pewne sektory są wrażliwe i musimy brać pod uwagę ich sytuację – podkreślał Janusz Wojciechowski.