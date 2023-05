Niedawno resort rolnictwa, powołując się na dane Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnił nam dane dotyczące wolumenów importu tzw. zboża technicznego, które wjechało do nas w 2022 r. Brakowało informacji, ile tego ziarna napłynęło w roku 2023. Teraz znamy szczegóły.

Portal farmer.pl był jednym z pierwszym mediów, któremu udało się dotrzeć do informacji ile zboża technicznego trafiło do Polski. Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane Krajowej Administracji Skarbowej, iż w roku 2022 wpłynęło do Polski z Ukrainy 93 tys. ton zbóż deklarowanych jako techniczne, co stanowiło ok. 3,8 proc. ogólnego przywozu zbóż z Ukrainy wynoszącego 2,45 mln ton.

Zboże techniczne

- Zboże wjeżdżające do Polski jest klasyfikowane jako do siewu, paszowe, spożywcze lub inne. Spośród zboża oznaczonego jako” inne” część ze zgłoszeń celnych zawierało opis „zboże techniczne” do wyrobu np. peletu lub zboże przemysłowe. Zboże w zależności od przeznaczenia (siew, pasza, spożycie) jest kierowane do kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej lub sanitarnej. Część zboża deklarowanego jako „techniczne” miało na celu uniknięcie ww. kontroli i przyspieszenie wwozu na teren Polski. W grudniu 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa wzmocniła nadzór nad przywozem takiego zboża. Obecnie przesyłki zboża deklarowanego jako techniczne są kierowane do granicznej kontroli zarówno weterynaryjnej, jak i sanitarnej oraz fitosanitarnej. Oznacza to, że proceder deklarowania zboża jako technicznego niezgodnie z rzeczywistym przeznaczeniem został zahamowany – poinformował nas wówczas Dariusz Mamiński, radca Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ile zboża technicznego w roku 2023?

Przekazane dane dotyczyły roku 2022, dlatego dopytywaliśmy o wielkości bieżące z roku 2023. Otrzymaliśmy odpowiedź z resortu rolnictwa, aby w tej sprawie wystąpić z zapytaniem do KAS. Tak też zrobiliśmy.

Okazuje się, że od początku tego roku wielkości importu zboża technicznego, w tych oficjalnych danych, nie są już tak wysokie jak wcześniej. Nie przekroczyły one, według tych oficjalnych danych 2 tys. t.

- Przekazujemy dane dotyczące ilości (masa netto w tonach) zboża technicznego oraz przemysłowego objętego procedurą dopuszczenia do obrotu: 2022 r. - 100 991 ton, styczeń-kwiecień 2023 r. - 1 966 ton – podał nam Wydział Prasowy z Ministerstwa Finansów.

Z danych tych wynika, że trochę różnią się te dotyczące 2022 r. Są nieco wyższe. Z kolei te dotyczące roku 2023 nie przekraczają 2 tys. t.

Buisness Insider, dotarł do danych, gdzie skarbówka poinformowała ich, że w 2022 r. ziarno techniczne z Ukrainy sprowadzało 86 podmiotów, a w tym roku siedem. Jak podano, zdecydowana większość ziarna sprowadzanego w ubiegłym roku z Ukrainy do Polski to kukurydza, której wjechało do kraju niemal 1,9 mln ton. Na drugim miejscu była pszenica – 0,52 mln ton.