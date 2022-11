Na informacje o wybuchu w Przewodowie, przy granicy z Ukrainą, błyskawicznie zareagowała wzrostami giełda towarowa w Chicago, ale już później spadkami. Notowanie w Europie jeszcze nie pokazały w jakim kierunku podążają kontrakty, a na to czekają firmy skupowe. Ważna jest też kwestia nawozów z Rosji.

Z tego artykułu dowiesz się jak kształtują się ceny zbóż, rzepaku i kukurydzy w różnych regionach kraju.

Cena kukurydzy mokrej kształtuje się w połowie listopada 2022 r. na poziomie ok. 900 zł/t.

Firmy skupowe obserwują jak zachowa się rynek w związku z porozumieniem zbożowym i wybuchem na terenie Polski.

Rośnie konkurencja w eksporcie z Rosji zarówno zbóż, jak i nawozów.

Prezydent Francji Emanuel Macron przekazał, że korytarz dla dostaw rosyjskich nawozów do Afryki zostanie otwarty w najbliższych tygodniach.

Firmy skupowe obserwują sytuację na giełdach. Na razie odnotowały spadek i takowych się spodziewają w najbliższym czasie, zwłaszcza w kukurydzy. Podaż ziarna tego gatunku nadal jest wysoka, a i wilgotność budzi obawy. Zwykle kształtuje się na poziomie ok. 35 proc., ale są też partie, które mają 40 proc. wilgotności. Cena mokrej kukurydzy waha się od 870 do 960 zł/t, a sucha od 1300 do 1420 zł/t.

Rośnie konkurencja podaży zboża z Rosji

- We wtorek unijne kontrakty na zboża taniały dziesiątą sesję z rzędu w obliczu rosnącej konkurencji rosyjskich dostaw i w nadziei, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do przedłużenia umowy o bezpiecznych korytarzach zbożowych. Wspomniana umowa wygasa 19-go listopada, a komunikaty płynące z Turcji, ONZ, ale też Rosji były dotąd optymistyczne. Sytuacja może się jednak diametralnie zmienić po wtorkowym wybuchu rakiety/rakiet i zabiciu dwóch naszych obywateli w punkcie skupu zbóż w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim (obszar NATO) – uważa Andrzej Bąk - eWGT



Sesja na giełdzie Matif w Paryżu zakończyła się o 18:30, gdy jeszcze nie było zbyt wielu informacji na temat tego co stało się w Polsce. Ale amerykańskie kontrakty (sesja kończy się później) zareagowały wzrostem na eskalację konfliktu z Rosją.



- Przedłużenie umowy o korytarzach zbożowych, chociaż wydaje się dzisiaj zagrożone, to jednak może się udać, ponieważ wszystkim stronom (ONZ, Turcja, Rosja i Ukraina) bardzo zależy na kontynuacji eksportu zbóż z Ukrainy i Rosji. W nocy sytuacja zmieniła się po tym jak prezydent USA oświadczył, że na Polskę spadła rakieta obrony przeciwlotniczej wystrzelona przez stronę ukraińską. W reakcji tanieją w środę w południe zboża i oleiste po obu stronach Atlantyku – podał Bąk.

Co z umową zbożową? Ważny rurociąg do transportu amoniaku

Ta rozgrzewa myśli wszystkich, tym bardziej po wczorajszym incydencie. Jak podał Financial Times, porozumienie zostanie osiągnięte przed zakończeniem terminu w sobotę. Według informacji dziennikarzy, negocjatorzy są przekonani, że walczące strony zgodzą się na przedłużenie umowy przed jej wygaśnięciem w sobotę po osiągnięciu kompromisu z Rosją w sprawie płatności za własny eksport produktów rolnych i ponownym otwarciu rurociągu transportującego amoniak przez Ukrainę.

Co ważne, umowa, zawarta po raz pierwszy za pośrednictwem ONZ i Turcji w lipcu, jest automatycznie odnawiana, chyba że jedna ze stron się temu sprzeciwi.

- Zgodnie z zmienioną umową Rosja mogłaby korzystać z tej samej trasy czarnomorskiej, która transportuje większość ukraińskiego eksportu produktów rolnych, która zapewnia Kijowowi ekonomiczne koło ratunkowe podczas wojny. W zamian za przedłużenie umowy Rosja będzie mogła korzystać z rurociągu transportującego amoniak przez terytorium kontrolowane przez Ukrainę przed dotarciem do portu pod Odessą. Rurociąg, którym przed inwazją transportowano około 2,3 mln ton amoniaku, może dać Moskwie dodatkowe 2,4 mld dolarów przychodów z eksportu w czasie, gdy zachodnie sankcje ograniczają jej zdolność do sprzedaży własnego zboża i nawozów – podał Financial Times.

Jak udało się ustalić, Moskwa zażądała od USA i UE usunięcia sankcji, które uniemożliwiły państwowemu Rosyjskiemu Bankowi Rolnemu, głównemu kanałowi płatności za rosyjski eksport produktów rolnych, dostęp do systemu płatności finansowych Swift.

Strona rosyjska chcę usunięcia przeszkód w eksporcie rosyjskiego zboża i nawozów. - Ale otwarcie rurociągu amoniaku jest politycznie drażliwe na Ukrainie, która ma na uwadze umożliwienie Rosji zarabiania miliardów na sprzedaży nawozów, podczas gdy Kijów zbiera tylko około 100 milionów dolarów rocznie z przychodów z tranzytu z rurociągu – podał serwis.

Transport nawozów z Rosji ułatwiony

Następnie poprzez media społecznościowe prezydent Francji Emanuel Macron przekazał, że korytarz dla dostaw rosyjskich nawozów do Afryki zostanie otwarty w najbliższych tygodniach.

- Wojna na Ukrainie utrudniła dostęp do nawozów. Zagwarantowanie tego dostępu oznacza działanie na rzecz światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej przekazaliśmy G20 aktualne informacje na temat naszej inicjatywy Save Crops. W dłuższej perspektywie musimy zbudować partnerstwo między Europą a Afryką na rzecz produkcji zrównoważonych nawozów oraz sprawić, by nasze dwa kontynenty były mniej zależne od dostaw z zewnątrz i mniej podatne na wstrząsy. Dzięki Światowemu Programowi Żywnościowemu stworzyliśmy korytarz transportu nawozów z Rosji na kontynent afrykański. Pierwsza dostawa 20 000 ton nawozów opuściła już Holandię i dotrze do Malawi w ciągu kilku najbliższych dni – napisał na Twitterze Macron.

Cennik zbóż i kukurydzy – 16 listopada 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 listopada 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Osadkowski S.A. (Dolny Śląsk)

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień paszowy – 1230,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1320.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1160,

- jęczmień konsumpcyjny – 1300.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1350,

- rzepak – 2900.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1480-1530,

- pszenica paszowa – 1430,

- jęczmień paszowy – 1280,

- pszenżyto – 1270,

- żyto paszowe – 1130,

- żyto konsumpcyjne – 1140-1150,

- rzepak – 2790,

- kukurydza mokra – 900,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies – 1200,

- groch – 1600,

- bobik – 1620,

- łubin – 1620.

Gołańcz Piast

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenżyto – 1350,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 2950,

- kukurydza mokra – 960,

- kukurydza sucha – 1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1100.

Agroland sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1430,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień paszowy – 1215.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1330,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1070,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- jęczmień paszowy – 1130,

- jęczmień konsumpcyjny – 1230,

- rzepak – 2850,

- kukurydza mokra – 870.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 1420,

- pszenica paszowa – 1380,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurydza mokra – 900,

- kukurydza sucha – 1300.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450-1550,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1080,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień konsumpcyjny – 1250,

- rzepak – 2850,

- kukurydza mokra – 850,

- kukurydza sucha – 1300.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1400-1520,

- pszenica paszowa – 1360,

- pszenżyto – 1260,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1280.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1410,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1020,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 2780,

- kukurydza mokra – 850,

- kukurydza sucha – 1260,

- owies – 1060,

- groch – 1300.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1330,

- żyto paszowe – 1070,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- rzepak – 2850,

- kukurydza mokra – 840.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1380,

- pszenżyto - 1280,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1280,

- owies – 1120.

Street Retail

- rzepak – 2600.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna –1308,

- pszenica paszowa – 1261,

- pszenżyto - 1180,

- żyto paszowe – 1102,

- jęczmień paszowy – 1214,

- rzepak – 2740,

- owies – 1102.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto - 1200,

- jęczmień paszowy – 1200,

- kukurydza mokra – 800.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna –1470,

- pszenica paszowa – 1360,

- pszenżyto -1250,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2550,

- kukurydza mokra – 910,

- kukurydza sucha- 1280.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa – 1334,

- pszenżyto – 1150,

- jęczmień paszowy – 1150,

- owies – 1012.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1330,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- jęczmień paszowy – 1250,

- kukurydza sucha – 1330,

- rzepak – 2930,

- groch – 1580,

- owies – 1150,

- łubin – 1730,

- soja – 2500.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1320,

- żyto konsumpcyjne – 1180,

- jęczmień paszowy – 1250,

- kukurydza sucha – 1420,

- rzepak – 2880,

- groch – 1700.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- jęczmień paszowy – 1180,

- kukurydza mokra – 900,

- kukurydza sucha – 1350,

- rzepak – 2700.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- kukurydza mokra – 900.