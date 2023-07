Zdaniem specjalistów Polska przespała ponad rok w sprawie rozbudowy infrastruktury do transportu zbóż. Wiele mówiło się o koniecznym rozwoju, a co z działaniami? Zapytaliśmy o to wprost resort rolnictwa.

Ukraina inwestuje w infrastrukturę magazynowania i transportu zboża.

Czy my również rozbudowujemy swoją bazę magazynową?

Czy powstanie zapowiadany rurociąg do transportu oleju słonecznikowego z Ukrainy do Polski?

Z tego artykułu dowiesz się, jak temat ten, widzą resorty nadające ton takim działaniom.

Niedawno na farmer.pl ukazał się artykuł dotyczący inwestycji strony ukraińskiej, która mimo wojny, rozbudowuje swoją infrastrukturę i szuka nowych ścieżek transportu surowców rolnych. Ten biznes się bardzo rozwija i nasza redakcja szykuje cykl artykułów na ten temat. Nasi redaktorzy podzielą się w nich wrażeniami z pobytu w Ukrainie, gdzie sprawdzali, jak nasz wschodni sąsiad przygotowuje się do poukładania handlu z Europą w przyszłości. Realnie Ukraina po zakończeniu wojny może wejść w struktury unijne i my, jako członek UE i zarazem sąsiad tego kraju, gdzie potencjał rolniczy jest ogromny, nie możemy się na to obrażać, tylko musimy się do tego faktu przygotować.

Kto odpowiada za infrastrukturę?

Co się dzieje w tej materii u nas? Czy rozbudowujemy swoją infrastrukturę, bo przecież jeszcze niedawno były zapowiedzi powstania suchego portu, agroterminala, budowy magazynów i rurociągu do transportu oleju z Ukrainy. Zapytaliśmy o to wprost resorty odpowiedzialne za te zadania. Konkretne pytania wysłane w ubiegłym tygodniu brzmiały: Jakie inwestycje zostały wprowadzone w Polsce w infrastrukturę przewozu i magazynowania zboża od czerwca 2022 r. do teraz? Jakie działania na dzisiaj są realizowane, a jakie zrealizowane do tej pory przez Polskę, również we współpracy z podmiotami prywatnymi?

Co ciekawe te pytania wysłaliśmy do kilku ministerstw. Z Ministerstwa Aktywów Państwowych nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Z Ministerstwa Infrastruktury dostaliśmy informację, że ono nie jest właściwe w sprawie, o którą pytamy.

Obszerne dane dostaliśmy od resortu rolnictwa, konkretnie od Dariusza Mamińskiego, radcy z Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Napisał on, że właśnie „realizacja inwestycji w infrastrukturę, w tym w zakresie przewozu, transportu i magazynowania zboża w Polsce, leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury”.

- Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury wynika, że od początku wojny w Ukrainie strona polska prowadzi działania w celu zwiększania możliwości transportowych przez nasz kraj – podał nam Mamiński.

Niemniej przekazujemy poniżej, co w takim razie oficjalnie strona polska robi w kontekście rozbudowy tego sektora. Czekamy na Wasze opinie i komentarze. My będziemy te dane analizować w kolejnych artykułach na farmer.pl.

Dane MI na temat rozbudowy transportu drogowego i kolejowego

Jak napisał nam Mamiński, w momencie, gdy zaistniała możliwość dofinansowania z funduszy UE inwestycji w zakresie infrastruktury transportowo-komunikacyjnej łączącej Polskę z Ukrainą, złożone zostały (w styczniu br.) dwa wspólne polsko-ukraińskie wnioski (drogowy i kolejowy) do Instrumentu Łącząc Europę (CEF), który obejmuje:

a) projekt drogowy:

drogowe przejście graniczne Dorohusk, w tym budowa drogi ekspresowej S12 oraz infrastruktura odpraw celnych i granicznych (terminale i drogi celne),

elektroniczny system kolejki granicznej dla pojazdów towarowych opuszczających Polskę przez drogowe przejścia graniczne w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej;

b) projekt kolejowy:

kolejowe przejście graniczne w Dorohusku, w tym opracowanie studium wykonalności dla odcinka Lublin-Chełm-Dorohusk, a także infrastruktury powiązanej, takiej jak modernizacja i rozbudowa terminali w pobliżu granicy;

kolejowe przejście graniczne w Medyce, w tym modernizacja i wymiana sieci trakcyjnej, jak również modernizacja i rozbudowa terminali w pobliżu granicy.

Rozbudowa kolei

- W zakresie kolejnictwa, oprócz wskazanego powyżej wniosku do instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), podjęto działania modernizacyjne w kolejowych punktów granicznych (KPG): Krościenko – Starzawa, Jagodzin – Dorohusk, Hrebenne/Werchrata - Rawa Ruska, Medyka – Mościska – podano nam.

Dodatkowo, w ramach poszerzania możliwości infrastruktury granicznej, Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w czerwcu 2022 r. zakończyła realizację rozbudowy układu torowego i modernizację hali, która m.in. wykorzystywana jest dla potrzeb granicznego punktu kontroli fitosanitarnej produktów rolno - spożywczych na stacji granicznej Hrubieszów LHS. Zakończona została budowa mijanki Zamość Majdan, oddalonej około 50 km od stacji Granicznej w Hrubieszowie. Mijanka ta przyczynia się do zwiększenia przepustowości linii kolejowej nr 65, zwiększając tym samym możliwości przyjmowania i przeładunku większej ilości towarów, w tym produktów rolnych z Ukrainy.

Jak poinformował nas dalej Dariusz Mamiński powołując się na dane Ministerstwa Infrastruktury, w ostatnim okresie spółka PKP LHS wdrożyła postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców poniższych zadań inwestycyjnych:

rozbudowa i zagospodarowanie stacji Hrubieszów LHS - etap II;

rozbudowa układu torowego - etap II Zamość Bortatycze LHS;

budowa placu składowego Zamość Bortatycze LHS;

budowa placu składowego na stacji Szczebrzeszyn LHS;

budowa 4 sztuk silosów magazynowych na stacji Szczebrzeszyn LHS;

zakup urządzeń przeładunkowych.

- W zakresie infrastruktury drogowej najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, realizowanym w tym celu, jest budowa dróg ekspresowych S12 i S17 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033r.). W roku 2022 ogłoszono przetargi na projektowanie i budowę trzech z czterech odcinków realizacyjnych drogi S12 z Piasków do przejścia granicznego w Dorohusku – poinformował nas przedstawiciel ministerstwa rolnictwa.

Infrastruktura portowa

Tutaj też zdaniem resortów coś się dzieje.

- Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2022 r. uchwałę nr 164/2022 w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych. Rada Ministrów uznała za zasadne zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala produktów rolno-spożywczych, w szczególności zboża. Dodatkowo Zarządy portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) podejmują działania także w celu lepszego skomunikowania portów z ich zapleczem lądowym. Działania inwestycyjne dotyczą m.in. przebudowy, budowy i modernizacji torów - stanowiących infrastrukturę portową i są konsultowane z operatorami terminali portowych pod kątem obsługi przewozów towarów typu „agro" – powiedział nam Dariusz Mamiński.

Ale jak dodał, w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie realizowanych inwestycji należy zwrócić się do Ministerstwa Infrastruktury. Tak zwróciliśmy się, jak wyżej.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” KPO, znajduje się realizacja następujących przedsięwzięć dotyczących inwestycji z zakresu wsparcia przechowywania i magazynowania zboża:

1) Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (w tym zbóż), rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych.

Celem wsparcia jest budowa lub modernizacja tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. Wsparcie jest udzielane na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych (w tym zbóż), rybołówstwa lub akwakultury.

- W przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych wsparcie jest udzielane na inwestycje w infrastrukturę służącą do przechowywania i dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, w tym zbóż – podał resort.

Wsparcie udzielane będzie na inwestycje związane z :

budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków magazynowych, przechowalniczych, w tym również do przechowywania zbóż,

zakupem maszyn i urządzeń niezbędnych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

rozwojem infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością i urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska, w tym: służące do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę,

zakupem nowych, specjalistycznych środków transportu – zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych.

- Wsparcie inwestycji w tym przypadku będzie miało formę refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych lub zaliczek na poczet prefinansowania inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia to 15 mln zł dla jednego wnioskodawcy. Jednostką Wspierającą realizację ww. przedsięwzięcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie ona odpowiedzialna za przeprowadzenie naborów, ocenę wniosków, wypłatę pomocy oraz kontrolę i monitoring – podano. I uzupełniono, że nabór wniosków trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

2) Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy (silosy).

- Wsparcia udziela się na zakup i montaż nowego silosa, zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa oraz montaż i transport silosa wraz z wyposażeniem i urządzeniami. Wsparcie jest skierowane dla rolników (osoby fizyczne), którym przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – podał Mamiński.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.

w których będzie realizowany co najmniej zakup nowego silosa.

Wsparcia udziela się do:

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodego rolnika;

50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Poziom udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż:

60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;

50 000 zł – w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Nabór wniosków – od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r.

- Od początku trwania naborów tj. od dnia 5 czerwca do dnia 29 czerwca 2023 r. do ARiMR wpłynęło 9 584 wniosków o objęcie wsparciem na kwotę 381 134 020,80 zł – podał Mamiński.

Co z rurociągiem do transportu oleju z Ukrainy?

O tym działaniu pisaliśmy już wielokrotnie na farmer.pl. Przypominamy, że był plan, aby Ukraina transportowała do Polski do 2 mln ton oleju słonecznikowego rocznie. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane. Co dalej?

- MRiRW uprzejmie informuje, że projekt budowy rurociągu do przesyłu oleju spożywczego z Ukrainy do portu w Gdańsku jest aktualnie we wstępnej fazie realizacji. Trwają analizy co do możliwości realizacji tego zamierzenia, mające na celu określenie potencjału projektu. Strony polska i ukraińska utrzymują robocze kontakty w celu określenia możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że inwestycja tego rodzaju nie była jeszcze nigdy budowana w Polsce, a najprawdopodobniej również i na świecie, pojawia się bardzo wiele pytań i wątpliwości zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Obecnie trwają prace analityczne, które pozwolą ocenić wykonalność przedsięwzięcia i ewentualnie związane z tym koszty. Po zakończeniu tych analiz zostanie podjęta decyzja co do dalszej realizacji albo zakończenia projektu – podał farmer.pl Dariusz Mamiński.

Co myślicie o inwestycjach poczynionych przez nasze państwo?