W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania, IUNG PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium 9 województw. Susza póki co jest stwierdzona w 4 uprawach.

IUNG-PIB stwierdza suszę rolniczą na terenie kraju.

Niedobory wody dla roślin uprawnych zwiększają się.

Największe deficyty wody notowane są w północno-zachodnich obszarach kraju wynoszą od -160 do -169 mm.

Widmo suszy coraz głębiej zagląda na pola. Z każdym słonecznym dniem, w obliczu wysokich temperatur i braku opadów sytuacja polowa ulega pogorszeniu. Najgorzej sytuacja wygląda na słabszych stanowiskach, gdzie w łanach pojawiają się już poważne objawy stresu suszy.

Jak czytamy w nowym opublikowanym, drugim w tym roku raporcie IUNG-PIB, sytuacja zmieniła się diametralnie. W porównaniu do pierwszego raportu, w tym została potwierdzona susza.

- W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -70 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 41 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V) - czytamy w raporcie IUNG-PIB.

Susza w 9 województwach

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

Pomorskiego,

Zachodniopomorskiego,

Kujawsko-pomorskiego,

Warmińsko-mazurskiego,

Wielkopolskiego,

Łódzkiego,

Mazowieckiego,

Podlaskiego,

Dolnośląskiego.

Według IUNG-PIB największe niedobory wody notowano na terenach: Pobrzeża Południowobałtyckiego, Żuław, na północy Pojezierza Mazurskiego, zachodniej części Kujaw od -150 do -169 mm. Duży deficyt wody notowano również na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Wielkopolskiego (część wschodnia), również na pozostałym obszarze Mazurskiego, Niziny Południowowielkopolskiej od -120 do -149 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -90 do -119 mm występował na terenie leżącym na południe od w/w obszarów. Natomiast na południu kraju niedobory były mniejsze od 0 do -89 mm.

Klimatyczny Bilans Wodny, II raport IUNG-PIB w Puławach

Susza w 4 uprawach

Póki co susza dotyczy 4 upraw, dokładnie:

Zbóż jarych,

Zbóż ozimych,

Truskawek,

Krzewów owocowych.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 676 gminach (27,29% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 8,21% gruntów ornych kraju.

Potencjał rzepaku ozimego na skutek suszy spada z dnia na dzień Póki co uprawa ta nie jest uwzględniona w raporcie suszowym Fot. M. Mojzesowicz

Nieco mniejszy zasięg osiąga susza w zbożach ozimych. Notowano ją w 538 gminach (21,72% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 4,40% gruntów ornych kraju.

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach truskawek. Notowano ją w 414 gminach (16,71% gmin Polski).

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 196 gminach (7,91% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,83% gruntów ornych kraju.

Na południu nadmiar wody

Jak czytamy także w raporcie, na południu kraju zasoby wodne są duże, na polach uprawnych miejscami występuje nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych.