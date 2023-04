Wczoraj tj. 12 kwietnia w Sejmie wiele mówiło się o sytuacji na rynku rolnym i imporcie zbóż z Ukrainy. Temat przeniósł się też do mediów społecznościowych, co poskutkowało oświadczeniem jednej ze stron wymiany argumentów na temat transportu ziarna. O co konkretnie chodzi?

W portalu farmer.pl redaktor Agnieszka Kozłowska opisywała gorącą dyskusję w Sejmie na temat importu zboża technicznego z Ukrainy do Polski. Więcej na ten temat znajduje się w artykule poniżej.

Wiceminister rolnictwa o sytuacji na rynku zbóż

Głos w sprawie zajął też Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, który powiedział w Sejmie, co napisała redaktor Kozłowska.

- Solidarna Polska jest zdecydowanie za tym, aby nałożyć cła na wszystkie produkty z Ukrainy i w tej sprawie powinniśmy mówić wspólnym głosem w UE, po to aby chronić polskich rolników. Po drugie - Solidarna Polska jest za tym aby ujawnić firmy, które zarobiły na cwaniackim imporcie zboża z Ukrainy. Ale jest niesamowitą bezczelnością, że wychodzi (na mównicę - dop. redakcji) przedstawicielka Polski 2050 od Szymona Hołowni, którego doradczynią jest Pani Monika Piątkowska, szefowa Izby Zbożowo-Paszowej, która liczy 56 członków. Panie Kosiniak-Kamysz – przekazuję Panu listę 56 firm – zacznijcie od waszego koalicjanta. Jestem przekonany, jak sprawdzicie te firmy, to koalicja z liberałem Szymonem Hołownią po prostu się zakończy - stwierdził wiceminister Kowalski.

Do jego wypowiedzi odniosła się na Twitterze właśnie Monika Piątkowska. Napisała m.in. że „Ironia losu. W trakcie wystąpienia wiceministra Janusza Kowalskiego, w którym zaatakował mnie i eksporterów zboża, byłam na spotkaniu z ministrem rolnictwa Robertem Telusem, podczas którego rozmawialiśmy o wsparciu podmiotów prywatnych w stabilizacji sytuacji rynkowej i eksporcie”.

Pokłosiem tej dyskusji było opublikowane też 12 kwietnia oświadczenie Izby Zbożowo-Paszowej, której Monika Piątkowska jest prezesem. Co w nim napisano?

Oświadczenie Izby Zbożowo-Paszowej

- Firmy zrzeszone w Izbie Zbożowo-Paszowej od początku rosyjskiej inwazji deklarowały pomoc w eksporcie zboża i budowie infrastruktury, alarmując jednocześnie, że konieczne są pilne działania ze strony rządu: infrastrukturalne, administracyjne, dyplomatyczne. Już w maju 2022 r., podczas branżowego wydarzenia Polish Grain Day, które otwierał ówczesny minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk eksperci i przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie alarmowali, że po stronie ukraińskiej w wagonach i silosach czekają ogromne ilości zboża gotowego do wywozu. Na odprawę czekało aż 16,7 tys. wagonów. Co piąty wagon to był wagon ze zbożem. Czekały też wagony z olejem roślinnym (ok. 450) i ze śrutami (ok. 700). Gdyby je ustawić jeden po drugim to oznaczałoby kolejkę aż na 240 km – czytamy w oświadczeniu IZP.

Jak napisano dalej, „Brak działań ze strony rządu doprowadził do destabilizacji sytuacji na krajowym rynku rolnym, a zobowiązania podjęte przez rząd dotyczące eksportu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy okazały się nierealne. W najbliższym sezonie przewidywane jest ok. 10 mln ton nadwyżki krajowej. Jeśli do tego dojdzie import z Ukrainy to razem będzie kilkanaście milionów ton zboża do wyeksportowania”.

- Tymczasem przepustowość portów pozostaje ograniczone i kształtuje się na poziomie 700/750 tys. ton miesięcznie. Izba wielokrotnie mówiła o konieczności zmiany polityki rządu na rzecz pilnych działań infrastrukturalnych i administracyjnych - adresowała postulaty dotyczące konieczności zwiększenia przepustowość krajowej infrastruktury, tak aby zboże z Ukrainy nie zostawało w kraju, lecz trafiało na rynki trzecie - tam, gdzie ono jest dziś bardzo potrzebne. Równolegle do działań o charakterze infrastrukturalnym proponowane były także działania administracyjne m.in. w zakresie wymagań, w tym świadectw fitosanitarnych, poszczególnych państw trzecich, a także w zakresie dyplomacji gospodarczej i udrożnienia kolejnych kierunków eksportowych. Od lutego 2022 r., oprócz deklaracji, w tej materii nie wydarzyło się nic – podano w oświadczeniu Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak dalej napisano, 7 kwietnia 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa wspólnie ze związkami i organizacjami rolniczymi, a także organizacjami branżowymi sektora rolno-spożywczego zwróciła się z apelem do nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Roberta Telusa o podjęcie pilnej inicjatywy organizacji spotkania ze wszystkimi uczestnikami Okrągłego Stołu Rolnego i w celu potwierdzenia zobowiązań rządu oraz wyznaczenia harmonogramu ich realizacji, w szczególności dotyczących:

Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej. Zwiększenia przepustowości portów. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów. Otwarcia nowych rynków zbytu poprzez:

a. promocję polskiego zboża i produktów zbożowych;

b. realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej;

c. efektywną współpracę służb dyplomatycznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agencji rządowych z sektorem handlowym;

d. sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposób działania poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce.