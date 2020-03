IZP: Eksport zbóż jest wyższy, ceny też

- W marcu eksport pszenicy drogą morską przekroczy 350 tys. t. Z informacji, które posiadamy wynika, że eksport zbóż w ostatnim czasie jest na zauważalnie wyższym poziomie niż w poprzednich dwóch latach – informuje portal farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Na krajowym rynku w ostatnim tygodniu zaobserwowano znaczny wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej. W niektórych skupach w ciągu kilku dni podrożała ona o nawet 100 zł na t i kosztuje nawet 840 zł/t netto.

Ceny w portach są jeszcze wyższe, bo dochodzą praktycznie za ziarno pszenicy konsumpcyjnej, do prawie 900 zł/t.

- Izba Zbożowo-Paszowa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z cenami pszenicy z dostawą do portów, zwyżką cen pszenicy na MATIFi-e, a także z osłabieniem złotego względem euro i dolara. Ceny pszenicy konsumpcyjnej na eksport z dostawą w marcu/kwietniu w porównaniu do końca wcześniejszego tygodnia, wzrosły o kolejne 20-30 PLN/t do 880-890 PLN/t – informuje Piątkowska.

Na giełdach również zauważalne jest duże zamieszanie cenowe. Na rynkach światowych obserwuje się wzrost cen pszenicy, która odzyskuje wcześniejsze straty wywołane psychologicznym wpływem szerzącego się na świecie koronawirusa z Chin.

Jak sytuacja wygląda w naszych portach?

- Szacujemy, że w marcu, eksport pszenicy drogą morską przekroczy 350 tys. t. Z informacji, które posiadamy wynika, że eksport zbóż w ostatnim czasie jest na zauważalnie wyższym poziomie niż w poprzednich dwóch latach. Tylko w porcie Gdynia pszenica ładowana jest obecnie na 3 statki, które łącznie zabiorą około 150 tys. t tego zboża. Pszenica ładowana jest na statki także w porcie Szczecin/Świnoujście. W portach Gdańsk i Gdynia przedmiotem eksportu jest również pszenżyto i mniejsze partie żyta i kukurydzy – wskazuje prezes Izby.

I dodaje, że zwiększony popyt na nasze zboża i pasze spowodowały skokowy wzrost cen w bardzo krótkim czasie.

Eksperci Izby oceniają, że eksport pszenicy drogą morską z kwietniu br. będzie niższy, ale raczej nie mniejszy niż 250 tys. t. Zaznaczają oni przy tym, że obserwowany w marcu szczyt eksportu najprawdopodobniej jest już za nami. W całym sezonie 2019/20 eksport pszenicy z kraju zbliży się do 3 mln t, a kukurydzy przekroczy 1 mln ton.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej zaznacza, że wpływ na wzrost zainteresowania polskim zbożem (głównie ziarna kukurydzy, ale także pszenicy z nowych zbiorów) m.in. na rynku niemieckim, miało wyraźne osłabienie złotego do euro, a także sytuacja w Rosji (propozycja wprowadzenia limitów eksportu do 7 mln t).



Z drugiej strony na eksport zbóż oddziałuje także mała podaż ziarna – Polska nie posiada już dużych ilości ziarna dostępnego na eksport. Do tego wszystkiego należy dodać obecne problemy branży logistycznej i problemy z dostępnością kierowców.