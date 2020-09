IZP: Kukurydza mokra po 420-470, a sucha po 600-650 zł/t netto

- Obecnie, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30 proc. wilgotności) zawierają się w przedziale 420-470 PLN/t. Z kolei ceny oferowane za kukurydzę suchą to poziom 600-650 PLN/t, ale generalnie dostawcy oczekują wyższych cen za ziarno suche i niechętnie je sprzedają przy tych poziomach cenowych – informuje portal farmer.pl Izba Zbożowo-Paszowa.

Pierwsze, pojedyncze plantacje kukurydzy ziarnowej poszły już „pod kosę”. Sprawdziliśmy jak kształtuje się rynek.

- Pod koniec tygodnia obserwowaliśmy nieznaczny wzrost rynkowej podaży ziarna zbóż na rynku krajowym. Dalszy wzrost cen pszenicy z dostawą do portów zachęcił część rolników i firm skupowych do sprzedaży ziarna z przeznaczeniem na eksport. Dodatkowo, czynnikiem sprzyjającym eksportowi ziarna jest osłabianie złotego do dolara i euro. Prognozujemy, że we wrześniu br. eksport pszenicy przez porty przekroczy 250 tys. ton – mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Zbiory się zaczynają. - Trudno więc mówić teraz o plonach ziarna, gdyż zbiory są w bardzo wstępnej fazie – podkreśla Piątkowska i dodała, że Izba przewiduje, iż kukurydziane żniwa powinny na dobre ruszyć nie wcześniej niż na początku października.

Eksperci Izby zaznaczają, że więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się pojawić, gdy zbiory kukurydzy wejdą w bardziej zaawansowaną fazę. Na razie jednak mamy dopiero początek kukurydzianych żniw, które lokalnie rozpoczęły się na południu i zachodzie kraju.

Z danych IZP wynika, że w połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

pszenica konsumpcyjna – 700-790 PLN/t,

pszenica paszowa – 680-750 PLN/t,

kukurydza sucha – 900-950 PLN/t (zbiór 2019),

kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-470 PLN/t (zbiór 2020)

kukurydza sucha - 600-650 PLN/t (zbiór 2020)

żyto konsumpcyjne – 460-550 PLN/t,

żyto paszowe – 450-530 PLN/t,

jęczmień paszowy – 580-660 PLN/t,

pszenżyto – 580-660 PLN/t,

owies paszowy – 500-550 PLN/t,

rzepak – 1620-1770 PLN/t.