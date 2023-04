Co z eksportem polskiego zboża? fot. M. Tyszka

W sobotę tj. 15 kwietnia podczas konwencji rolnej w gminie Łyse, w okolicach Ostrołęki, rząd Matusza Morawieckiego zobowiązał się do przeprowadzenia skupu interwencyjnego zbóż po cenie minimalnej wynoszącej 1400 zł/t. A także wprowadzono embargo na surowce rolne. Jak to wpłynie na rynek?

Oświadczenie w tej sprawie wydała 17 kwietnia Izba Zbożowo-Paszowa. Odniosła się zarówno do zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, ale właśnie i zapowiedzi powszechnego skupu zboża.

Znaczna obniżka eksportu produktów rolnych

- Izba Zbożowo-Paszowa wskazuje na duże trudności występujące w handlu zbożem pomimo zmagazynowanych w kraju jego znacznych nadwyżek. Z uwagi na zmieniające się w szybkim tempie ramy prawne, w których funkcjonują producenci rolni oraz sytuację na rynku światowym podaż zbóż na rynku krajowym uległa w ostatnich tygodniach drastycznej redukcji, co ogranicza możliwości eksportu zboża. Biorąc powyższe pod uwagę ważnym jest ustabilizowanie sytuacji w celu jak najszybszego usunięcia istniejących nadwyżek ziarna z rynku krajowego. Do nowych zbiorów w Polsce pozostało ok. 90 dni. Po upływie, których powinno pojawić się ponad 30 mln ton nowych dostaw. Każde opóźnienie w eksporcie jeszcze bardzie skomplikuje i tak już trudną sytuację w polskim rolnictwie – czytamy w oświadczeniu.

Jak podano dalej, Polska jest znaczącym producentem i eksporterem towarów rolno-spożywczych lokującym ich nadwyżki głównie na rynku Unii Europejskiej.

- Z tego względu ważnym jest dbałość o jego sprawne funkcjonowanie. Tryb i zakres wdrażanych uregulowań powinien wzmacniać naszą pozycje w Unii Europejskiej i na rynkach światowych jako wiarygodnego dostawcę wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Wskazujemy, że opublikowane 15 kwietnia 2023 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych doprowadzi do większej destabilizacji w polskim rolnictwie. Do problemów związanych z sytuacja na rynku zbóż nakładamy problemy handlowe i wizerunkowe – czytamy w oświadczeniu.

Podmioty zrzeszone w Izbie wyraziły przekonanie, że Polska powinna być krajem tranzytowym, solidaryzując się z Ukrainą, zgodnie z pierwotną deklaracją rządu.

- Należy to zobowiązanie kontynuować, dbając o to, by możliwy był tranzyt zbóż na rynki trzecie. Koordynacji jednak wymagają działania polskiego rządu w tym zakresie - w szczególności w kontaktach z przedstawicielami rządu Ukrainy, przedstawicielami Unii Europejskiej i podmiotami z szeroko rozumianej branży rolno -spożywczej – podano.

Skup interwencyjny zboża nie rozwiąże problemów

Zdaniem branży, zapowiedź wprowadzenia mechanizmu powszechnego skupu zboża w trybie interwencji nie rozwiąże problemu z nadwyżką zbóż na krajowym rynku rolnym.

- Izba Zbożowo-Paszowa konsekwentnie podtrzymuje adresowane od roku rekomendacje pilnego wdrożenia zmian o charakterze administracyjnym, infrastrukturalnym i dyplomatycznym, które zwiększą przepustowość infrastruktury i usprawnią eksport. To dziś jedyny kierunek do stabilizacji sytuacji na krajowym rynku – podano w oświadczeniu.

IZP ma swoje postulaty.

- W imieniu eksporterów i producentów uprzejmie prosimy o opublikowanie szczegółów dotacji do kwoty 1400 zł, tak aby producenci i eksporterzy mogli planować dostawy towaru celem wywozu zboża z kraju. W obecnej sytuacji otrzymujemy już sygnały z rynków światowych i od eksporterów, że nie składa się ofert na eksport polskiego zboża ze względu na niepewność co do cen ani dostaw – podała IZP.

Problem z paszą

Jest też jeszcze kwestia pasz i dodatków paszowych o których wszyscy zapomnieli w kontekście embarga na produkty rolne z Ukrainy. Bo firmy paszowe zrzeszone w Izbie wskazują, że dla producentów pasz krytyczne znaczenie ma wstrzymanie dostaw np. w zakresie śruty słonecznikowej, która przed rosyjską agresją była importowana do Polski w ponad 90% z Ukrainy i Rosji i której w Polsce nie ma w wystarczającej ilości.

- Rynek paszowy jest istotny, ponieważ każde działanie z nim związane ma wpływ nie tylko na przedsiębiorców, młynarzy, producentów rolnych, podmioty handlujące, ale też na miliony konsumentów. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, iż w 2020 roku z Ukrainy sprowadziliśmy 372,3 tys. ton śruty słonecznikowej, a z Rosji 10,7 tys. ton, podczas gdy import ogółem kształtował się na poziomie 403 tys. ton. W roku 2021 wolumen importu był mniejszy, natomiast udział procentowy w rynku na podobnym poziomie. Jest to problem, gdyż możliwości zmiany kierunków zakupu śruty słonecznikowej na innych rynkach są ograniczone – podaje IZP.