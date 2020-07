IZP: Obawa o jakość jęczmienia - rzepak sporadycznie koszony

- Trwają już zbiory jęczmienia ozimego. W pierwszej kolejności jęczmień koszony jest ze słabych stanowisk, stąd też notuje się niską gęstość ziarna. Zbierany jęczmień charakteryzuje się także wysokim białkiem (13-14%), co budzi obawy słodowni o dostępność dobrej jakości surowca. Osiągane plony jęczmienia ozimego są wysokie, a nawet bardzo wysokie – 4-7 t/ha ze słabszych gleb do 9-10 t/ha z żyźniejszych stanowisk – informują eksperci Izby Zbożowo-Paszowej.

Eksperci oceniają, że zbiory rzepaku ozimego w kraju na dobre powinny ruszyć około 15-20 lipca, przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych. Chociaż pojedyncze pola są już zbierane.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale pierwsze info dotyczące rzepaku z zachodniej Wlkp są optymistyczne.

Plony 3.5-4 t/ha. Wysokie zaolejenie (43-44%). Zapowiada się dobry rok, zwłaszcza dla tych, którzy podpisują kontrakty na niemieckich parametrach 💪 pic.twitter.com/ZjePU9Otq6 — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) July 14, 2020

- Analizując obecną kondycję upraw widzimy, że tegorocznego ziarna w masie powinno być dużo – informuje Monika Piątkowska, prezes IZP. I dodaje: nieprzewidywalne warunki pogodowe powodują, że nie możemy ocenić jakości tegorocznych zbóż i rzepak. Obecnie główne obawy związane są z wystąpieniem dużego ryzyka porażenia ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium. Tym zagrożeniem obarczone są szczególnie regiony na południu i wschodzie kraju, w których w ostatnich tygodniach opady deszczu były bardzo obfite.

Prezes izby oceniając kondycję rynku zbożowo-paszowego podkreśliła, że na krajowym rynku w dalszym ciągu poszukiwana jest pszenica oraz w mniejszym stopniu kukurydza. Część wytwórni pasz nie jest bowiem do końca pokryta w surowiec na okres przedżniwny. Mniej aktywne na rynku pozostają młyny. Rynkowa podaż pszenicy jest jednak mocno uszczuplona, co stanowi wsparcie cen tego zboża. Więcej ofert sprzedaży notuje się w przypadku żyta i pszenżyta. Pojawiło się także więcej ofert sprzedaży kukurydzy.

Zapytana o eksport zbóż w czerwcu 2020 roku poinformowała, że wyniósł on ponad 210 tys. ton. To wynik o 129 tys. ton niższy od tego, który odnotowaliśmy w maju i o 119 tys. ton wyższy od wyniku uzyskanego w czerwcu 2019 roku. W czerwcu 2020 roku wyeksportowano: ponad 191 tys. ton pszenicy, 11 tys. ton żyta i 8 tys. ton kukurydzy - 8 tys. ton.



- Spodziewamy się, że w lipcu br., eksport pszenicy drogą morską będzie śladowy, w znacznej mierze w związku z brakiem starego ziarna na rynku – poinformowała prezes Izby Zbożowo-Paszowej.



W połowie tygodnia IZP ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):



pszenica konsumpcyjna – 700-740 PLN/t,

pszenica paszowa – 650-700 PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 530-570 PLN/t,

żyto paszowe – 530-560 PLN/t,

jęczmień paszowy – 550-600 PLN/t,

pszenżyto – 560-600 PLN/t,

rzepak – 1630-1680 PLN/t

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy ze zbiorów 2020 roku z dostawą do portów wyraźnie wzrosły o około 40 PLN/t. W końcu tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2020 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 780 PLN/t (dostawa VIII-X),

pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 800 PLN/t (dostawa VIII-X),

pszenżyto – 620 PLN/t (dostawa VIII-IX),

żyto paszowe – 560 PLN/t (dostawa VIII-IX),

kukurydza – 660-665 PLN/t (dostawa X-XII)



- Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu – ocenia IZP.