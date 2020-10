IZP: Wytwórnie pasz oferują 800-820 zł/t za kukurydzę

- Uszczuplona podaż kukurydzy powoduje, że niektóre wytwórnie pasz ciągle oferują 800-820 zł/t za kukurydzę na szybkie dostawy. W zależności od regionu, jej ceny wahają się w nieco szerszym przedziale 750-800 zł/t. Z kolei, ceny kukurydzy mokrej to przedział 400-500 zł/t – informuje portal farmer.pl Izba Zbożowo-Paszowa.

- Sytuacja na krajowym rynku zbóż pozostaje napięta. Wynika to z wyraźnie opóźnionych zbiorów kukurydzy na ziarno – mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. - Ostatnie opady deszczu dodatkowo wstrzymały bądź spowolniły zbiory tego zboża w wielu regionach kraju. Tym samym, zaawansowanie zbiorów w skali kraju jest niewielkie – dodaje.

Eksperci Izby zaznaczają, że podaż kukurydzy mokrej pozostaje uszczuplona gdyż rolnicy czekają na obeschnięcie pól i spadek wilgotności ziarniaków w kolbach.

- W zależności od regionu, wilgotność kukurydzy zawiera się w przedziale 35-44 proc., co utrudnia suszenie zebranego ziarna i wpływa na wzrost kosztów suszenia. Wstępne meldunki wskazują na wysokie plony kukurydzy rzędu 8-10 t/ha w suchej masie i niskie DONy (mikotoksyny - deoksyniwalenol) – wnika z danych Izby.

Co na rynku zbóż? Późne zbiory kukurydzy przyczyniają się do wzrostu cen zbóż. Ziarno pszenicy jest szczególnie chętnie kupowane na eksport z dostawą do portów.

Izba informuje, że we wrześniu br., przeładunki pszenicy na eksport drogą morską z kraju wyniosły około 320 tys. ton. Przedmiotem eksportu byłby też spore wolumeny pszenżyta i żyta. Prognozy IZP wskazują, że w październiku br. tempo eksportu ziarna zbóż przez porty także będzie znaczne.

Jakie ceny można obecnie otrzymać za ziarno?

Według danych Izby Zbożowo-Paszowej w połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco:



pszenica konsumpcyjna – 720-820 zł/t,

pszenica paszowa – 700-790 zł/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) – 400-500 zł/t,

kukurydza sucha – 750-800 zł/t,

żyto konsumpcyjne – 480-580 zł/t,

żyto paszowe – 480-570 zł/t,

jęczmień paszowy – 600-670 zł/t,

pszenżyto – 620-700 zł/t,

owies paszowy – 500-580 zł/t,

rzepak – 1630-1740 zł/t.