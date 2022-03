Jak dokrzewić pszenicę azotem?

Wiele pszenic sianych po burakach cukrowych czy kukurydzy na ziarno wymaga dokrzewiania. Podstawą tego zabiegu jest przede wszystkim odpowiednia dawka azotu wspomagająca wiosenny rozruch. Mamy teraz idealne do tego warunki.

Jesienią opóźnione zbiory kukurydzy przyczyniły się także do opóźnionych siewów pszenicy ozimej. Warunki listopada sprzyjały na tyle, by bez większych przeszkód decydować się można było także na siew w przypadku zbioru buraków cukrowych przeznaczonych do dłuższego przechowywania. W zależności od terminu siewu, takie plantacje są w różnych fazach rozwoju. Większość z nich jednak nie osiągnęła fazy krzewienia przed zimą, dlatego dobrym podejściem dla takich plantacji jest sprowokowanie jej do szybszej regeneracji i zniwelowania skutków opóźnionego siewu. Jak to robić prawidłowo?

Czy dokrzewiać pszenicę ozimą?

We wtorek w niemal całym kraju na polach rozpoczęto aplikację azotu. W większości gospodarstw rozsiewacze w ruch poszły na plantacjach rzepaku. Warto jednak pamiętać, że za chwilę mocno ruszy pszenica, a te które były siane późno będą potrzebować niejednokrotnie dokrzewienia. Sami jednak musimy ocenić stan plantacji. Z pewnością warto dokrzewiać pszenice, które nie zdążyły wykształcić odpowiednio silnego systemu korzeniowego oraz te, gdzie mamy zaledwie 1, 2 lub 3 liście. Ten tydzień – z przymrozkami nocnymi i dodatnimi temperaturami w dzień – może być więc doskonałą okazją do podania nawozu na takie plantacje.

Jakie dawki azotu na dokrzewienie?

Przyjmuje się, że pełne dokrzewienie pszenicy na początku wiosny to podanie azotu oraz zastosowanie regulatora. Aplikację pestycydami na razie jednak odpuszczamy ze względu na temperaturę oraz fakt, że przed zastosowaniem retardantów roślina musi zostać porządnie zaopatrzona w azot. A ten składnik – konkretnie w formie saletry amonowej – podajemy już teraz jak najbardziej.

Należy pamiętać, że szczególnie azot w formie azotanowej pobudza do krzewienia. Najlepiej , aby zastosować go na późno sianą oziminę przynajmniej 80 kg N/ha, choć niejednokrotnie rekomenduje się nawet ponad 100 kg czystego składnika (czyli 235 – 300 kg saletry amonowej). Ogólna zasada mówi, że dawka startowa, która jedocześnie ma dokrzewiać roślinę, musi stanowić przynajmniej 50% całkowitej zakładanej porcji azotu, a jednocześnie musi być odpowiednio wcześnie podana. Ponadto w stosunku do dobrze rozkrzewionych ozimin powinna zostać ona zwiększona o 20 – 30%. Kolejnym krokiem, a także możliwością jest chemiczne dokrzewienie roślin. Działanie to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy azot zacznie działać, a na to musimy jeszcze poczekać.