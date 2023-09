O trudnym sezonie kukurydzy oraz prognozach na sprzedaż materiału siewnego na kolejny rok gospodarczy rozmawiamy podczas AgroShow 2023 z Mikołajem Przepiórą, Crop Manager w Lidea Seeds.

Sezon kukurydzy był trudny zarówno dla firm nasiennych jak i producentów kukurydzy.

Materiał siewny kukurydzy na nowy sezon nie powinien być droższy niż rok temu.

Przewiduje się dobrą jego dostępność na rynku.

Zdaniem Mikołaja Przepióry z Lidea Seeds sezon kukurydziany nie był łatwy pod wieloma względami. Rynek kukurydzy długo zmagał się z dużym spadkiem zainteresowania nabyciem nasion przez rolników.

Generalnie firmy zakładały początkowo, że po trudnym przełomie roku 2022/2023 powierzchnia tej uprawy spadnie, ale chłodna i mokra wiosna utrudniająca siew upraw jarych spowodowała, że część rolników nie miała już wyjścia jak tylko siać kukurydzę. Zaskoczeniem zatem jest dla wielu z branży, że ta powierzchnia nie tyle się utrzymała w porównaniu do roku ubiegłego, co jest rekordowa.

Trudny był to także sezon pod względem rynkowym. Niestety atrakcyjność kukurydzy w oczach jej producentów znacznie się obniżyła. Ceny w porównaniu z rokiem ubiegłym są znacznie niższe, a koszty uprawy nie zmalały. Dodatkowo w pasie centralnym zanotowano silną suszę, mającą wpływ na stan upraw i która odcisnęła wyraźnie swoje piętno na wynikach produkcyjnych.

Cena ziarna będzie kształtować nastroje na rynku materiału siewnego

Jak tłumaczy nam nasz rozmówca ceny za ziarno spadły miejscami nawet do około 400 zł za tonę ziarna mokrego o 30% wilgotności. Jest wiele sygnałów o tym, że także zostały zapasy nasion z zeszłego roku. To będzie wpływać na nastroje sprzedażowe i zainteresowanie siewem kukurydzy.

Niestety część mniej doświadczonych rolników wysiewa jeszcze kukurydzę z własnego rozmnożenia, co jest dużym błędem agrotechnicznym, gdyż w takich zasiewach notuje się silne rozszczepienie cech fenotypowych.

Sprzedaż materiału siewnego nieśmiało rusza

Choć żniwa kukurydzy dopiero się rozkręcają, to już ruszył sezon sprzedażowy materiału siewnego na nowy rok gospodarczy. Firmy wychodzą do rolników ze swoimi katalogami produktowymi i zachęcają głównie do zakupu nowości odmianowych, które to niosą zazwyczaj największy potencjał plonowania.

Jak przyznaje Przepióra w firmie Lidea wśród nowości dominują odmiany z grupy średnio -wczesnej czyli odmiany o FAO 240- 250. Są to odmiany, które z reguły, poza ty najbardziej wysuniętym na północ regionem Polski, można wysiewać praktycznie w całym kraju.

Co z cenami za materiał siewny?

Zdaniem Przepióry rynek się trochę przestraszył sytuacją i ceny dopiero teraz nieśmiało się kształtują. Lidea wkrótce wyjdzie do klientów z ofertą cenową. Według naszego rozmówcy, na pewno nie będą to takie zmiany jak były w zeszłym roku. Ceny skupowe nie wzrosły a wręcz niebezpiecznie spadły, więc musi mieć to przełożenie na rynek materiału siewnego.