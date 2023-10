W strukturze zasiewów jęczmień ozimy dominuje nad formą jarą, głównie przez wierniejsze plonowanie. Tegoroczna susza w wielu regionach odbiła się na uprawach jarych, a szczególnie na zbożach. Które jednak odmiany najlepiej poradziły sobie w sezonie 2023? Sprawdzamy wstępne wyniki plonowania COBORU.

COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych, w doświadczeniach porejestrowych w ramach badań PDO 2023.

W tym roku susza w wielu regionach zweryfikowała plon. Mimo to, w wynikach PDO wzorzec plonował dość dobrze - na poziomie 73,3 dt/ha.

W kraju spada powierzchnia uprawy jęczmienia. Według GUS-u w 2012 r. areał zasiewów tego zboża wynosił ponad 1 mln 161 tys. ha, a w 2022 r. już niemal połowę mniej, bo ponad 639 tys. ha. Z tego jak szacuje ARiMR, forma jara pod sezon 2023 zajmowała tylko ponad 289 tys. ha. Gatunek, który wcześniej zajmował największą powierzchnię uprawy spośród zbóż jarych w Polsce, traci na wartości. Browary informują jednak o brakach surowca do produkcji piwa, a jęczmień browarny wyceniany jest wyżej od paszowego. Być może skłoni to do powrotu do tej uprawy. Tym samym podpowiadamy, na jakie odmiany warto postawić według badań Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), prowadzonych przez COBORU.

Wyniki PDO jęczmień jary

Poniższe wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach PDO, a dla odmian nowych także z doświadczeń rejestrowych. Jak zaznacza COBORU, wyniki z roku 2023 pochodzą wprawdzie z wszystkich doświadczeń, lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie.

W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie typu browarnego i pastewnego. Wartości plonowania podane są na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1 oraz uzyskane na wysokim poziomie agrotechniki - a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Dla jęczmienia dodatkowo podano wskaźnik wartości browarnej.

Najwyżej plonujące odmiany jęczmienia jarego

Wzorzec w roku 2023 stanowiły odmiany: LG Flamenco, RGT Planet, Tilmor. Uzyskały one plony:

poziom a1 - wzorzec 2023r. - 64,5 dt/ha,

poziom a2 - wzorzec 2023r. - 73,3 dt/ha,

Dla typu browarnego 5 odmian oddało plon powyżej wzorca, dla poziomu a1 i a2. W roku 2023 najlepsze na podstawie tych badań okazały się odmiany: LG Flamenco (106% wzorca dla a2) i LG Rumba (104% wzorca dla a2). Odmiany jęczmienia browarnego oceniane są także pod kątem wartości technologicznej, na którą składają się parametry jakościowe słodu i brzeczki.

Do oceny wartości technologicznej służy system klasyfikacji, na którą składa się pięć cech: ekstraktywność, lepkość brzeczki, liczba Kolbacha, stopień ostatecznego odfermentowania i siła diastatyczna. W COBORU do klasyfikacji przyjęto pięć kategorii oceny wartości browarnej, od średniej do bardzo dobrej (tabela 1). Według tego zestawienia, najlepsze parametry browarne posiada odmiana Avus – 8,10o dla skali 9o.

Jęczmień jary typ browarny. Plon ziarna, źródło: COBORU

W typie pastewnym najwyższy plon w roku 2023 dała odmiana Florence - 104% wzorca w obu poziomach agrotechniki. Kolejno wysoką zdolnością plonotwórczą wyróżniały się KWS Premis (101% wzorca dla a2) oraz Brigitta i Feedway osiągające 103% wzorca dla poziomu a2.