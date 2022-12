Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) opublikował Wstępne Wyniki Plonowania Odmian w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego za rok 2022. Jak plonowała kukurydza w poszczególnych grupach wczesności?

Plon kukurydzy ziarnowej oszacowano przy wilgotności ziarna wynoszące 14%. Wyniki podano w wydzielonych grupach wczesności.

Podano także wilgotność ziarna w czasie zbioru.

Ustalony dla każdej grupy wczesności wzorzec stanowi średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie.

Rok 2022 zapisał się jako bardzo zróżnicowany jeśli chodzi o plon kukurydzy. Polska była podzielona na strefy, gdzie susza wybitnie odbiła swoje piętno na stanie tej uprawy, ale także bywały regiony o korzystnym rozkładzie opadów, dzięki którym udało się otrzymać bardzo przyzwoite plony ziarna. Z pewnością należy także tu zaznaczyć fakt rekordowego areału. Szacuje się, że w roku 2022 zasiano 1,86 mln ha kukurydzy.

Choć kukurydza jeszcze lokalnie stoi na polach, to jednak powoli należy już się przygotowywać do kolejnego sezonu. Dlatego sprzedaż materiału siewnego trwa już w najlepsze.

W tym czasie rolnicy poszukują niezależnych danych, z których można wyczytać co nieco o potencjale plonowania wybranych odmian. Z pomocą rolnikom przychodzą badania prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Wśród badanych odmian dominują te, które są dostępne z Krajowego Rejestru, choć nie brakuje także odmian, które pojawiają się w zestawieniu a pochodzą, ze wspólnotowego katalogu CCA i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych (oznaczone w tabelach gwiazdką)

Kukurydza na ziarno odmiany wczesne

W tej grupie odmian tegoroczny plon okazał się najniższy od trzech lat. Plon wzorca wyniósł w 2022 r. 108,5 dt/ha (wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej). Wilgotność w czasie zbioru z kolei oceniono na 26,9 proc. i była ona najniższa na tle trzech ostatnich lat.

Fragment tabeli Źródło COBORU

Kukurydza na ziarno odmiany średniowczesne

Podobnie najniższy od trzech lat okazał się także plon ziarna w grupie średniowczesnej. Plon wzorca wyniósł w 2022 r. 111,7 dt/ha (wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej). Wilgotność w czasie zbioru z kolei oceniono na 27,1 proc. i była ona najniższa na tle trzech ostatnich lat.

Fragment tabeli Źródło COBORU

Kukurydza na ziarno odmiany średniopóźne

Podobnie zachowały się odmiany w grupie średniowczesnej. Plon w tej grupie oczywiście udało się uzyskać najwyższy, wzorzec zaplonował na wysokości 114,9 dt/ha. Plon był jednak niższy niż latach ubiegłych. Wilgotność ziarna podczas zbioru natomiast oczywiście była najwyższa w porównaniu do pozostałych dwóch grup upraw. W tym roku wyniosła ona 27,7 %.

Fragment tabeli Źródło: COBORU

Ciekawym zestawieniem z pewnością będą wyniki plonowania przedstawione w ujęciu regionalnym. Należy się spodziewać dużych różnić pomiędzy regionami dotkniętymi suszą a regionami o dobrym rozkładzie opadów.