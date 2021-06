Jak pomóc kukurydzy?

Uprawa kukurydzy potrzebuje składników pokarmowych. Na liściach widocznych jest wiele przebarwień. W jaki sposób sobie z nimi poradzić?

O to zapytaliśmy podczas „Panoramy Pól” w Śremie Krzysztofa Oksentowicza, dyrektora handlowego Timac Agro Polska.

- Kukurydza wcześnie siana miała bardzo dużo trudności z przebiciem się, z chłodami, bo kukurydza na wiosnę potrzebuje ciepła, wilgoci, dobrej uprawy. Elementem, który my dodajemy od siebie, który myślę, że jest niezbędny, to jest doprawienie też gleby nawozem startowym. Pierwsze możemy łącznie z siewem zastosować mikrogranulat, drugi to nawożenie rzędowe, a trzeci nawożenie dolistne – mówił nam specjalista.

Jakie dokładnie? – Kiedy kukurydza ma 7-8 liści, wówczas tworzy się ilość ziarniaków w okółku. Oczywiście to jest zakodowane genetycznie przez daną odmianę, ale w jakiej kondycji będzie teraz kukurydza to ona sobie różnicuje ile pokarmu może potem w przyszłości wydać. Nawet jeśli kukurydza wygląda dobrze to warto ją odżywić właśnie w tej fazie nalistnie z cynkiem, magnezem, azotem, manganem. To jest faza kodowania plonu – podkreślał Oksentowicz.

Więcej informacji poniżej w wideo: