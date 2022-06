Do żniw pozostała jeszcze chwila, ale już za wczasu lepiej przygotować się na tegoroczne zbiory. Oprócz przeglądu maszyn nieodzownym elementem jest także kontrola magazynów, jakimi dysponujemy w naszych gospodarstwach.

Ostatnie lata pokazywały, że na magazynowaniu zebranego w żniwa surowca i jego późniejszej sprzedaży producenci zarabiali lepiej aniżeli przy dostawach „prosto z pola”. Nie jest to oczywiście reguła, a rynek zbożowy to istna ruletka, niemniej fakty z ostatnich lat są nieubłagane i jasno wskazują na wyższe ceny płodów rolnych w miesiącach następujących po żniwach. Stąd też można zaobserwować, że zainteresowanie magazynowaniem rośnie wśród rolników. Niemniej, jak dobrze wiemy, nie każdy producent może pozwolić sobie na przechowanie towaru przez dłuższy czas z myślą o dalszej odsprzedaży. Gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą muszą przechować często spore ilości zebranego surowca z myślą o przygotowaniu pasz. Z kolei wobec wzrastających kosztów produkcji lwia część gospodarstw będzie zmuszona do sprzedaży towaru w żniwa, ponieważ duża część produkcji roślinnej prowadzona była w oparciu o finansowanie średnio- i długoterminowe firm dystrybucyjnych. Jednak i w takich gospodarstwach może zajść potrzeba choćby krótkotrwałego przechowywania zbóż w celu rozładowania spiętrzenia prac polowych i transportu surowca do punktów skupowych w terminach, kiedy np. pogoda nie pozwala na zbiory. Dlatego też w każdym gospodarstwie powinniśmy zająć się dokładnym przygotowaniem magazynu na przyjęcie zbóż z kolejnych żniw.

DDD – w każdym gospodarstwie przed żniwami i po żniwach

Na początku poukładajmy kilka elementów – słów kluczy, których używamy często zamiennie, a w przypadku przygotowania magazynów mają one zasadniczą różnicę.

I tak dezynfekcja polega na usunięciu patogenów chorobotwórczych, czyli szkodliwych mikroorganizmów. Zatem walcząc ze szkodnikami magazynowymi, nie wykonujemy dezynfekcji.

Zbiorniki pionowe z roku na rok są popularniejsze. Na relatywnie niewielkiej powierzchni pozwalają przechować duże ilości ziarna. Należy poddawać je systematycznie zabiegom DDD

Zabiegiem przeciwko szkodnikom czy niepożądanym w magazynie zbożowym owadom, które mogą uszkadzać ziarno, jest dezynsekcja. Deratyzacja z kolei polega na zwalczaniu myszy czy szczurów (ogólnie gryzoni). Mamy więc do czynienia z tzw. DDD, co jest oznaczeniem wskazanych wyżej pojęć.

Powinniśmy zatem liczyć się z tym, że w gospodarstwach trzeba będzie w zasadzie wykonywać z różnym natężeniem wszystkie te czynności. W przypadku adaptacji starego budynku na magazyn może być nawet konieczna dezynfekcja, np. odgrzybianie ścian. Ziarno, jak wiemy, nie może być przechowywane w zbyt wilgotnych warunkach (...).

Cały artykuł ukazał się w najnowszym czerwcowym wydaniu Farmera