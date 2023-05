Druga edycja Polish Grain Day za nami. Odbyła się ona 25-26 maja w Warszawie. Podczas części konferencyjnej swoje wystąpienie miał Stefan Kawalec, prezes firmy Capital Strategy, ekonomista i były wiceminister finansów. Mówił on o „Ukraińskich scenariuszach gospodarczych i ich konsekwencjach dla Polski”.

Portal farmer.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia. Zamieściliśmy poniżej już kilka artykułów, ale będą kolejne. Teraz skupiamy się na wpływie Ukrainy na Polskę.

Stefan Kawalec zaczynając swoją prelekcje, przypomniał, że pięćdziesiąt lat temu na łamach paryskiej „Kultury” sformułowano tezę, iż suwerenność Ukrainy i Białorusi jest strategicznie ważna dla Rzeczpospolitej, a zniewolenie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia Polski. Niestety temat ten jest wciąż żywy.

- Polska i Ukraina odzyskały niepodległość 30 lat temu. Transformacja ustrojowa była, z punktu widzenia gospodarczego, udana dla Polski, a już dla Ukrainy nie. Przed 30 laty PKB na Ukrainie według danych Banku Światowego było nawet wyższy niż w Polsce, a teraz, tuż przed wojną, był trzy razy niższy niż w naszym kraju - zaznaczał ekonomista.

Kawalec stwierdził, że pełnoskalowa wojna, która się zaczęła ponad rok temu wiąże się z zagrożeniem dla Ukrainy, ale jednocześnie rodzi szanse na przełamanie problemów, które hamowały rozwój Ukrainy przez ostatnie 30 lat.

- Można mieć nadzieję, że po zakończeniu tej wojny, Ukraina będzie miała szanse ożywić wzrost gospodarczy i odrobić zaległości. Oczywiście jak będzie wyglądała przyszłość Ukrainy to zależy w dużej mierze od tego, jaki będzie przebieg i rozstrzygnięcie wojny. Scenariusze mogę być różne. Jeżeli wojna będzie się toczyła bez końca, to sytuacja na Ukrainie może być podobna do tej, jak w Syrii i Libii, i wtedy może się okazać, że PKB Ukrainy będzie na poziomie 50 proc. tego co było w roku 2020. Jeśli wojna się zakończy szybko, to Ukraina w ciągu 25 lat ma szansę, aby jej gospodarka urosła trzy razy albo nawet więcej. Warunki takiego cudu gospodarczego na Ukrainie, który jest całkowicie realny, to z jednej strony reformy gospodarcze i polityczne, przeciwdziałanie władzy oligarchów i korupcji. Z drugiej strony uzyskanie dostępu do rynków unijnych poprzez szybkie wejście do europejskiego obszaru gospodarczego i perspektywa wejścia do Unii Europejskiej – zauważył Kawalec.

Jak sukces gospodarczy Ukrainy wpłynie na gospodarkę polską?

Były wiceminister finansów uważa, że warto w tej kwestii odnieść się do doświadczeń współpracy polsko-niemieckiej. Co ciekawe, przed wybuchem ostatniej wojny relacja dochodów między Ukrainą a Polską była dokładnie taka sama jak między Polską i Niemcami.

- Przez ostatnie 30 lat wiele branż niemieckiego przemysłu lokowało swoją produkcję w Polsce, a także w innych krajach o niższych kosztach pracy, takich jak Czechy, Słowacja czy Węgry. To pomogło Niemcom utrzymać się jako światowa potęga eksportowa, dzięki temu niemieckie firmy były konkurencyjne w świecie. W wyniku tego rósł eksport Polski do Niemiec – podał. Jako przykład w 2020 r. wyeksportowaliśmy do naszych zachodnich sąsiadów więcej niż Francuzi.

- Ale to nie jest tak, że Niemcom uciekają miejsca pracy i rośnie import z Polski, ale polska gospodarka która rośnie i się rozwija przyciąga niemieckie produkty i rośnie eksport niemiecki do Polski też. Ten handel między dwoma krajami jest zrównoważony i oba kraje są z tego bardzo zadowolone – podkreślił Kawalec.

Jego zdaniem można oczekiwać, że w przypadku wejścia Ukrainy na rynek europejski, kraj ten w dużej mierze mógłby pełnić dla nas podobną rolę, jaką dzisiaj pełni Polska dla Niemiec.

Zaznaczył, że obecnie rozwój terytorialny Polski jest bardzo zróżnicowany. Regiony zachodnie są bardziej rozwinięte, a wschodnie mniej, i wynika to z kilku aspektów, ale również z faktu, że wschód jest granicą UE i handel z sąsiadami nie jest tak duży jak z innymi krajami.

- W 2021 r. handel z Ukrainą stanowił jedynie 1,6 proc. polskiego handlu zagranicznego, a łącznie ze wszystkimi wschodnimi sąsiadami tylko 3 proc. obrotu. To niezrównoważenie rozwoju gospodarczego Polski ma duże konsekwencje, gdyby Ukraina zaczęła się szybko rozwijać, szybko stałaby się partnerem handlowym Polski i miałoby to pozytywny wpływ na rozwój obszarów wschodnich naszego kraju – dodał Stefan Kawalec. W mniejszym stopniu uniezależnieni bylibyśmy też wówczas od cyklu koniunkturalnego w Niemczech, ponieważ Ukraina ma dużą wymianę handlową np. z Azją, północną Afryką czy południową Europą.

- Mimo ogólnie pozytywnej oceny perspektyw wejścia Ukrainy do UE, będą dziedziny gospodarki, w których sukces gospodarczy Ukrainy może stworzyć problemy i wyzwania. Takim pierwszym wrażliwy obszarem jest rolnictwo – zaznaczył Kawalec.

Jak przygotować się na zmiany w rolnictwie?