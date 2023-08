Efektem suszy, która dotknęła dużą część kraju będą niskie plony kukurydzy. W zależności od jej nasilenia, mogą pojawić się także trudności w przygotowaniu odpowiedniej ilości i jakości kiszonki z kukurydzy - zaznacza w komunikacie Wielkopolska Izba Rolnicza.

Susza trawi kukurydzę. W rejonach o najmniejszej ilości opadów będzie problem w zabezpieczeniu bazy paszowej szczególnie dla bydła mlecznego.

Tam gdzie kolby są słabo zaziarnione, a biomasa kukurydzy dodatkowo jest przesuszona mogą pojawić się problemy z zakiszaniem surowca jak również wyprodukowaniem wartościowej kiszonki.

Niestety w wielu regionach stan kukurydzy nie napawa optymizmem. Susza przyszła w okresie newralgicznym co poskutkowało tym, że biomasa roślin nie jest pokaźna a kolby są szczątkowe lub/i słabo zaziarnione. Bywają i takie plantacje, gdzie z pozoru patrząc na nie wszystko wygląda wzorcowo, rośliny są wysokie, zielone ale kolba wykazuje duże braki w zaziarnieniu. Te wszystkie czynniki będą miały wpływ na produkcję kiszonki słabej jakości/

Jak zaznacza Wojciech Pieczewski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej rozkład opadów w tym sezonie jest bardzo nierównomierny. Nawet w obrębie jednego powiatu możemy wskazać uprawy, które wyglądają bardzo dobrze oraz takie, gdzie stres związany z niedoborami wody nie pozwolił kukurydzy na normalny wzrost i rozwój. Z raportu IUNG wynika, iż są regiony, w których straty w plonie mogą sięgać nawet 90%.

Kukurydza a susza

Choć kukurydza należy do gatunków uprawnych akurat oszczędnie gospodarujących wodą to niestety permanentna susza bardzo silnie wpływa na jej wzrost, rozwój.

Warto wiedzieć, że niewielki wzrost biomasy nie zawsze oznacza, że kolba będzie słaba.

- Kukurydza „poświęca” całą swoją energię na intensywny wzrost w okresie od wschodów do początku kwitnienia. Właśnie wtedy odnotowano największy deficyt opadów. Po tym terminie wzrost części wegetatywnych wyhamowuje, a energia zostaje „przekierowana” na rozwój części generatywnych, czyli na rzecz budowania plonu ziarna. Jeżeli roślina zdołała wykształcić kolbę i wyrzucić wiechę, co w tym roku następowało bardzo wcześnie (reakcja na stres) jest wysoka szansa, że doszło do prawidłowego zapylenia. W takiej sytuacji możemy oczekiwać, że mimo niewielkich rozmiarów całej rośliny, plon ziarna może okazać się zadowalający - zaznacza Wojciech Pieczewski.

Mała biomasa to mało kiszonki

Jak dodaje dalej, z tego powodu, że rośliny zbudowały niewielką biomasę, to przełoży się na niski plon zielonki uzyskiwanej z hektara. Konsekwencją tego jest ryzyko, że kukurydza przeznaczona na kiszonkę nie wystarczy, by pokryć zapotrzebowanie pokarmowe stada. Należy również pamiętać, że kiszonka zebrana z roślin, które wykształciły kolbę, ale nie osiągnęły dużych rozmiarów będzie bardzo energetyczna. Jest to spowodowane tym, że głównym źródłem energii w kiszonce jest skrobia zmagazynowana w ziarniakach, a w tym przypadku doszło do zaburzenia stosunku wielkości kolby do reszty rośliny – ilość biomasy zmniejszyła się w większym stopniu niż ilość wykształconego ziarna.

Kolba zdecyduje o jakości kiszonki

Warto zatem sprawdzić jak wygląda kolba, bo to ona zdecyduje o jakości zbieranego surowca. Jeśli jest dobrze zaziarniona, jest nadzieja że kiszonka będzie charakteryzowała się wysoką energetycznością.

- Musimy jednak wówczas pamiętać o odpowiednim zbilansowaniu dawki pokarmowej. Krowy podczas przeżuwania wytwarzają dużą ilość śliny, która reguluje pH żwacza. Zbyt duża ilość łatwo fermentujących węglowodanów (skrobi), a mała ilość włókna może być przyczyną chorób metabolicznych. Dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać o zabezpieczenie odpowiedniej bazy pokarmowej pasz objętościowych. Rolnik nie może dopuścić do sytuacji, w której zabraknie jej w dawce pokarmowej. Zakupienie pasz objętościowych, w tym kiszonki z kukurydzy, jest bardzo kłopotliwe ze względu na transport i magazynowanie.

Kukurydza silnie dotknięta suszą

Niestety są regiony, gdzie rozwój kukurydzy jest silnie zaburzony.

- W sytuacji, gdy warunki pogodowe były na tyle trudne, że wzrost i rozwój części wegetatywnych, jak i generatywnych został upośledzony, powinniśmy mimo wszystko zebrać taką kukurydzę, by dysponować jakąkolwiek ilością paszy objętościowej – nawet słabej jakości - radzi Pieczewski.

Jak zaznacza dalej, należy tutaj pamiętać o niezwlekaniu z terminem zbioru – im wyższa zawartość suchej masy w całych roślinach, tym niższa strawność włókna. Zabezpieczając bazę pokarmową z upraw dotkniętych trudnymi warunkami pogodowymi, na boczny tor schodzi dyskusja na temat wysokości cięcia kukurydzy. Logiczne jest jak najniższe ustawienie noży sieczkarni w celu zebrania jak największej ilości biomasy. Jeżeli kukurydza jest mocno wyschnięta, czyli w przypadku, gdy sucha masa całej rośliny przekracza 38%, należy zadbać o wyższy poziom jej rozdrobnienia podczas zbioru.

Ziarnówka z przeznaczeniem na kiszonkę?

Część rolników deklaruje, że będzie kosiła plantacje pierwotnie przeznaczone na ziarno z przeznaczeniem na kiszonkę. Jest to w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem. Skoszenie typowej odmiany ziarnowej na kiszonkę w obliczu trudności z wykarmieniem zwierząt również nie jest błędem, nawet jeśli z założenia parametry kiszonkowe takiej odmiany będą nieco gorsze.

- Decydując się na taki krok należy pamiętać, że odmiany kukurydzy ziarnowej z reguły nie mają tak silnego efektu Stay-Green, co skraca ich okno zbiorcze. Cecha która jest pożądana w przypadku zbioru na ziarno, czyli szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania (efekt Dry-Down) w tym przypadku może spowodować trudność z wybraniem właściwego terminu zbioru. Nie należy tutaj zwlekać z decyzją o rozpoczęciu koszenia, ponieważ w słoneczny wietrzny dzień sucha masa całej rośliny zwiększa się bardzo szybko - przypomina Pieczewski.