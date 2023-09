Czy przez wprowadzenie kaucji na zboża można było uniknąć kłopotów z nadmiernym importem płodów rolnych z Ukrainy? Na ten temat toczyła się dyskusja w mediach społecznościowych. Poniżej przedstawiamy jej treść, która finalnie odnosiła się do najnowszych wydarzeń z ostatnich dni, czyli decyzji z 15 września i jej konsekwencjach.

Ostatnio jest bardzo dużo wątków związanych z handlem surowcami rolnymi z Ukrainą. Dlatego trochę je usystematyzujmy. Komisja Europejska podjęła w ostatni piątek, czyli 15 września, decyzje o nieprzedłużaniu embargo na cztery produkty rolne z Ukrainy do państw przyfrontowych, które to notabene nie zamykało tranzytu tych surowców. Jednocześnie Polska, Węgry i Słowacja wprowadziły jednostronne blokady. Na co Ukraina podała w wywiadzie dla Politico, że zaskarży te kraje do WTO, czyli do Światowej Organizacji Handlu. Sprawa jest bardzo skomplikowana i nie ulega wątpliwości, że też i bardzo polityczna.

Budzi wiele emocji i dało się to wyczuć w miniony weekend. Tam na jednym z portalów społecznościowych, na Twitterze, rozpętała się żywa dyskusja na temat importu produktów rolnych z Ukrainy. Głównymi „rozgrywającymi” tej rozmowy był Janusz Wojciechowski, komisarz UE do spraw rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Mirosław Marciniak, analityk rynków rolnych InfoGrain. O czym konkretnie toczyła się wymiana zdań, danych i opinii?

Kaucje na zboże

Najpierw na Twitterze pojawił się wpis nowe PSL „Od 2022 r. leży w Sejmie nasza ustawa o systemie kaucyjnym. Kaucja 1000zł na każdą tonę zboża rozwiązałoby problem. UE powinna eksportować zboże do państw potrzebujących. Komisarz Wojciechowski nie zrobił tego, nie zadbał o tranzyt, nie wyznaczył portów” .

Do niego odniósł się bezpośrednio Wojciechowski: „Cztery błędy @nowePSL w jednym wpisie!

1) żądanie kaucji byłoby bezprawne,

2) UE nie decyduje, kto komu na rynku światowym sprzedaje zboże i kto od kogo kupuje.

3) UE na wolnym rynku nie może "wyznaczać portów".

4) Tranzyt ziarna z UA działa znakomicie, 9,6 mln ton w 3 miesiące!”

Przypominamy, że po wybuchu wojny w Ukrainie, w lipcu 2022 r., posłowie PSL, złożyli w Sejmie projekt ustawy z propozycją wprowadzenia kaucji na wjeżdżające do kraju zboże z Ukrainy. Konkretnie w projekcie ustawy o ochronie krajowego rolnictwa, proponowano by produkty rolno-spożywcze importowane z terytorium Ukrainy do państw trzecich, objęte były tymczasową kaucją w wysokości 1000 zł/tonę. Importer towarów opłacałby płatność w urzędzie celno-skarbowym, która byłaby zwracana do 24 godzin od opuszczenia towaru z terytorium Polski.

W grudniu 2022 r. Marek Sawicki w rozmowie z redaktor Katarzyną Mazurek z farmer.pl, mówił, że „rząd nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych przez środowiska rolnicze, kontroli fitosanitarnych na granicy. Przyczyna jest prosta - Unia zniosła wymagania wobec ukraińskich produktów. Skup interwencyjny w UE również jest niedozwolony, skoro nie ma możliwości wprowadzenia kaucji, to tym bardziej nie zostanie to wdrożone”.

I właśnie ten argument m.in. przytoczył Wojciechowski, ale jednocześnie, zapytano go, czy aby na pewno jednostronny zakaz wprowadzony m.in. przez Polskę, jest też niezgody z prawem.

Jednostronny zakaz importu z Ukrainy

Wprost zapytał o to na Twitterze Mirosław Marciniak z InfoGrain: „A czy wprowadzenie jednostronnego zakazu importu przez Polskę jest zgodne z prawem unijnym? Myślę, że dziś nie byłoby potrzeby blokowania importu, gdyby rok wcześniej podjęto decyzję o kaucjach”.

- „Panie Mirosławie, nie można żądać kaucji od towarów wolnych od ceł! ... gdzie Pan jedzie z tym ziarnem? - do Hamburga. - proszę zapłacić kaucję! - przepraszam, właśnie dostałem telefon i zmieniam "destynację", bardziej mi się opłaca do Zamościa. To byłoby przeciw skuteczne!” – odpisał komisarz.

- „Myślę, że w obliczu wojny, wiele rzeczy można było podciągnąć pod "sytuację nadzwyczajną". Jeśli firma zmieniłaby destynację, wtedy kaucja przepada. Tak to powinno działać. Nie odpowiedział Pan na pytanie, czy zakaz importu wprowadzony przez Polskę jest zgodny z prawem UE” – drążył Marciniak.

- „Panie Mirosławie, rzecz w tym, że w warunkach handlu bezcłowego firma mogłaby zmienić destynacje przed zapłaceniem kaucji. Mogłaby zmienić najpierw Hamburg na Zamość, a potem już po odpuszczeniu kaucji Zamość na Hamburg. Nie do wyegzekwowania. Jeśli już, to lepszy prosty zakaz ‘ odpisywał Janusz Wojciechowski. Jak dodał później na Twitterze, analizował to bardzo dokładnie „(…) kaucje nie były do ogarnięcia, trzeba by było najpierw wprowadzić cła, a dopiero potem kaucje i wie Pan, że to było politycznie niemożliwe. Więc skoro już "jazda po bandzie" to lepiej nie kaucje tylko embargo”.

- „Domyślam się, że to niewygodne pytanie, na które nie może Pan publicznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Nie wiem tylko jakie będą konsekwencje tej decyzji...” – odpowiedział z kolei Marciniak.

Jakie są Wasze opinie na ten temat?