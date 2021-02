Jak uprawiać i chronić zboża, żeby uzyskać najlepsze plony?

Jak najlepiej uprawiać i chronić zboża, żeby uzyskać najlepsze plony? Na tych właśnie zagadnieniach skupili się w czasie ostatniego spotkania z cyklu Konferencji Zimowych Syngenta – Marcin Bednarczyk, Krzysztof Kłódkiewicz i Adam Szepiela, eksperci tej firmy.

Po spotkaniu dotyczącym kukurydzy i rzepaku, przyszedł czas na kwestie związane z uprawą zbóż - widziane przez pryzmat doświadczeń Syngenta.

Na początek specjaliści firmy omówili sytuację w czasie jesiennych zasiewów zbóż. A była ona trudna. Sierpniowe i wrześniowe deszcze uniemożliwiały w wielu miejscach zbiór wcześniejszej produkcji oraz przygotowanie ziemi pod kolejne uprawy i terminowy siew. Wiele planów na posianie pszenicy po kukurydzy po prostu – z uwagi na pogodę właśnie – nie zostało w ogóle zrealizowanych.

Z uwagi na trudności z wjazdem na pola były problemy z wykonaniem zabiegu odchwaszczania jak również ze zwalczaniem mszyc na zbożach. Eksperci Syngenta obserwowali także większą presję chorób i patogenów odglebowych i słabe hartowanie roślin na zachodzie kraju (mniejsze na wschodzie). - Do tego jak ostatecznie przezimowały oziminy, będziemy mogli się odnieść dopiero w połowie marca – stwierdził Marcin Bednarczyk, Specjalista ds. doświadczalnictwa polowego w uprawie zbóż.

Marcin Bednarczyk i Krzysztof Kłódkiewicz, Syngenta

W kontekście nieprzewidywalnych i dynamicznie zmieniających się warunków pogodowych ważny jest zatem dobór odmian o elastycznym terminie siewu – podkreślono na konferencji. - W dzisiejszych czasach przy malejącej liczbie substancji aktywnych konieczne jest też postawienie na wysoką odporność odmian na choroby. Warto również pamiętać, że odmiany posiadające szeroki liść flagowy gwarantują większą powierzchnię asymilacji – wymieniali na konferencji eksperci Syngenta.

- Myślę, że portfolio odmian Syngenta odpowiada na większość tych zagadnień. Jeśli chodzi o pszenicę i kwestię późnych siewów i zdrowotność roślin to mamy sprawdzoną odmianę Delawar. Wysoka zimotrwałość, mocny wigor i zdrowotność to odmiana SY Landrich. Ale mamy też takie świetnie rokujące nowości jak SY Dubaj czy SY Galerist - stwierdził Krzysztof Kłódkiewicz, Product Manager ds. nasion zbóż.

W przypadku jęczmienia, eksperci Syngenta polecili odmiany hybrydowe Hyvido (SY Galileoo, SY Baracooda i SY Dakoota), sprawdzające się szczególnie właśnie w polskich, różnych warunkach pogodowych. – Warto przy tym pamiętać o pięciu złotych zasadach uprawy jęczmienia hybrydowego: czyli prawidłowy termin i normy wysiewu (informacja znajduje się zawsze na opakowaniu z ziarnem), zwalczanie szkodników jesienią oraz wiosną, nawożenie azotowe zgodne z zaleceniami (zwłaszcza wiosną), aplikacja regulatora wzrostu w odpowiednim terminie (pierwsze kolanko) i ochrona – podkreślił Krzysztof Kłódkiewicz.

Konferencje Zimowe Syngenta

Kwestię ochrony zbóż, zwłaszcza w kontekście uodparniania się chwastów omówił szerzej Marcin Bednarczyk: – Rolnicy często zastanawiają się dlaczego herbicyd nie działa. Po pierwsze trzeba go w ogóle zastosować. Kolejna sprawa – nie wszystkie herbicydy działają na wszystkie chwasty. Trzeba zwracać uwagę na dobór środka do danego gatunku chwastu – wymieniał ekspert Syngenta. Kolejna sprawa: chcąc zaoszczędzić na koszcie zabiegu, rolnicy obniżają dawki herbicydu. – W ten między innymi sposób wytwarzana jest odporność chwastów. Sprzyja temu także zbyt późne zastosowanie herbicydu, stosowanie go w niesprzyjających warunkach pogodowych czy niewłaściwa technika aplikacji – dodał Marcin Bednarczyk.

Konferencje Zimowe Syngenta

Jak przyznał obecnie w naszym kraju rolnicy mają najczęściej do czynienia z odpornością krzyżową, czyli odpornością na różne substancje aktywne herbicydów w obrębie tego samego mechanizmu działania. – Natomiast idzie do nas odporność wielokrotna – stwierdził Marcin Bednarczyk. – To jest najgorszy typ odporności, bo w tym przypadku mamy co najmniej dwa mechanizmy działania zablokowane i taki chwast po prostu metabolizuje te środki – dodał. Najczęściej tego rodzaju odporność stwierdza się w naszym kraju w przypadku wyczyńca.

Zdaniem eksperta Syngenty, największym problemem odporności jest dotknięta Polska północno-wschodnia.

- Ta odporność jest krytyczna jeśli chodzi o funkcjonowanie, z tego względu że wymusza bardzo dużo zmian. Przyzwyczailiśmy się, że bardzo często tylko zabieg wiosenny wystarczał do zwalczania danego chwastu i był święty spokój. Nie każdy umie zidentyfikować problem odporności, a niestety odporność postępuje bardzo szybko – stwierdził Marcin Bednarczyk. Dodał, że Syngenta stara się pomagać rolnikom w walce z tym problemem dostarczając zróżnicowane produkty, ale też uczestnicząc w projekcie BIOSTRATEG dotyczącym przeciwdziałaniu odporności, organizując spotkania polowe, konferencje oraz publikując np. filmy w mediach społecznościowych o tym, jak radzić sobie z odpornością. Polecił też śledzenie platformy stopodpornosci.pl

- Na dzień dzisiejszy najprostsze co możemy zrobić, to jest wprowadzenie odpowiedniego płodozmianu uprawowego, ale też „płodozmianu” w środkach. I trzeba przestawić się na jesienne zwalczanie chwastów – stwierdził Marcin Bednarczyk. Jeśli jednak ktoś nie będzie mógł takiego zabiegu wykonać jesienią – to na wiosenne odchwaszczanie Syngenta poleca nowoczesne środki Avoxa®Pak i Axial®Komplett Pak.

Do ochrony roślin przed wyleganiem, a tym samym w celu ochrony plonu, Syngenta poleca natomiast regulator wzrostu Moddus.

Adam Szepiela i Marcin Bednarczyk, Syngenta

Między innymi o tym, jak skutecznie poradzić sobie z mączniakiem prawdziwym i łamliwością podstawy źdźbła - zabieg T1, jak określić optymalny termin stosowania fungicydów w zabiegu T2 (dlaczego warto stosować fungicydy profilaktycznie a nie interwencyjnie) - omówił natomiast w czasie konferencji Syngenta Adam Szepiela, Specjalista ds. wsparcia technicznego fugicydy zbożowe. Poinformował też o tym, że w tym sezonie zaprawy Maxim® i Maxim®Power będą dostępne w nowych, niższych cenach. - Natomiast jeśli chodzi o zaprawę Vibrance®Star – jest to jedyna zaprawa z rejestracją na pałecznicę zbóż i traw, i to należy podkreślić – dodał Adam Szepiela.

Konferencja Zimowa Syngenta

Pełne nagrania wszystkich trzech spotkań zorganizowanych w ramach Konferencji Zimowych Syngenta (kukurydza, rzepak i zboża) znajdują się również na kanale youtube firmy.