11 października odwiedziliśmy gospodarstwo Dariusza Kamińskiego, który wykonywał wówczas siew pszenżyta ozimego odmiany Belcanto. Choć było już po podręcznikowych terminach, rolnik przekonywał, że ma doświadczenie z siewem pszenżyta do połowy października i jest spokojny o jego rozwój. Jak dziś wygląda łan? Czy pszenżyto jest gotowe na zimowanie?

Dariusz Kamiński prowadzi w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Uprawia zboża, kukurydzę i użytki zielone z przeznaczeniem na paszę dla bydła. Jako zaletę swojego gospodarstwa podkreśla posiadanie wszystkich gruntów w jednym rozłogu, gdzie oprócz gospodarstwa przejętego po rodzicach wykupił ziemię od sąsiadów. Dzięki temu do minimum ogranicza koszty przejazdów, zużycie opon w ciągnikach, a także ryzyko uszkodzenia maszyn na dziurawych drogach.

Pszenżyto potrzebuje ciepłej jesieni

Pszenżyto słabiej niż pszenica toleruje opóźnione siewy i jeśli nie trafimy na długą i ciepłą jesień, pomysł siewu w październiku może się okazać nietrafiony. Do prawidłowych wschodów gatunek ten potrzebuje temperatury na poziomie 14-15°C, a przez następne 6-8 tygodni średnia dobowa nie powinna spadać poniżej 8°C.

Późny siew, a przez to krótka jesienna wegetacja, niosą za sobą ryzyko słabego przystosowania do przetrwania mroźnej zimy. Rośliny małe, słabo wykształcone, charakteryzują się niską mrozoodpornością, przez co rośnie ryzyko ich uszkodzenia podczas zimy, a na etapie siewu nie wiemy, jaki będzie przebieg pogody.

Planując siew pszenżyta ozimego w październiku należy mieć na uwadze, że gatunek ten, w przeciwieństwie do pszenicy, krzewi się praktycznie tylko jesienią. Krótki dzień, wysoka wilgotność gleby i optymalna temperatura to warunki sprzyjające krzewieniu, pozwalającemu na uzyskanie wysokiego plonu. Wiosną, po wzroście temperatury i wydłużeniu dnia, pszenżyto bardzo szybko przechodzi w fazę strzelania w źdźbło.

Pszenżyto było odchwaszczane w terminie jesiennym, fot. Maciej Sacha

Późny siew i jesienne odchwaszczanie

Dariusz Kamiński siał pszenżyto w dniach 10-11 października. Nawożenie przedsiewne w całości przeprowadził obornikiem, po którego zastosowaniu pole zostało zaorane pługiem z odkładniami ażurowymi. Siew odbywał się zestawem składającym się z brony aktywnej i siewnika talerzowego. Celem zniwelowania strat spowodowanych krótkim czasem na krzewienie, rolnik zwiększył dawka wysiewu o 10%, przez co wyniosła ona około 230 kg/ha.

Kilka dni po siewie pszenżyta pole zostało zwałowane, co jest standardowym zabiegiem w gospodarstwie Dariusza Kamińskiego. Następnie, w połowie listopada, rolnik wykonał zabieg herbicydowy. Jak zaznacza, jesienne odchwaszczanie powoduje, że wiosną chwasty nie pobierają już składników pokarmowych, dzięki czemu zboża mają szybszy start, a także jest mniejsze ryzyko niepowodzenia zabiegu spowodowanego mokrą wiosną. Jesienny zabieg herbicydowy został wykonany mieszaniną zbiornikową zawierającą beflubutamid (około 200 g/ha), flufenacet (około 85 g/ha), bensulfuron metylowy (około 270 g/ha) i metsulfuron metylowy (około 22 g/ha).

Przykładowa roślina po wykopaniu, fot. Maciej Sacha

Podczas wizyty na polu mogliśmy zaobserwować, że na ten moment mimo późnego siewu pszenżyto prezentuje się bardzo dobrze, tworząc gęsty i wyrównany łan. Z pewnością duży wpływ na taki stan rzeczy miała wprawdzie niezbyt długa, niezwykle ciepła jesień.

Podczas lustracji pola nie stwierdziliśmy objawów występowania chorób czy szkodników. Pszenżyto wytworzyło na ten moment 2-3 rozkrzewienia. Stwierdziliśmy również bardzo dobrą skuteczność zabiegu herbicydowego, który skutecznie wyeliminował wszelkie niepożądane gatunki. Jak pszenżyto będzie się rozwijało dalej, zobaczymy na wiosnę.