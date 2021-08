Jaka jakość plonów z tegorocznych zbiorów?

Obfite opady deszczu, które miały miejsce w ciągu ostatnich 7-10 dni z pewnością odbiły się piętnem na jakości ziarna zbóż. Czy w tym roku zabraknie pszenicy konsumpcyjnej?

Ziarno pszenicy, przed obfitymi opadami deszczu, na ogół cechowało się niską gęstością i słabym wyrównaniem.

Zboża obecnie zbierane bardzo często wykazują niską liczbę opadania, trafiają się partie porażone mikotoksynami.

Żniwa na północy kraju stoją.

Trzeba przyznać, że komu udało się zebrać wszystkie plony przed sierpniowymi obfitymi opadami deszczu, które wstrzymały żniwa na 7-10 dni, ten wygrał los na loterii. Ziarno zebrane do końca lipca na ogół cechowało się dużą ilością glutenu i białka, natomiast odnotowano w nim niską gęstość i słabe wyrównanie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był przebieg pogody - upały, które miały miejsce w czerwcu i lipcu spowolniły proces nalewania ziarna.

Spada liczba opadania

A co dzieje się z tymi uprawami, które nie zostały zebrane przed opadami deszczu? To zależy od regionu. Zgodnie z informacjami, które udało nam się zebrać od przedstawicieli różnych firm handlujących płodami rolnymi rozsianych po całym kraju, na południu i w centrum można już mówić o faktycznym pogorszeniu jakości ziarna. Oprócz niskiej gęstości i słabego wyrównania ziarno pszenicy ma również coraz niższą liczbę opadania, która świadczy o zapoczątkowanym procesie kiełkowania ziarniaków. Według naszych rozmówców zdarzają się także partie zboża silnie porażone mikotoksynami, jednak jak do tej pory takie sytuacje stanowiły wyjątek. O porośniętych kłosach informują też sami rolnicy w dyskusjach w mediach społecznościowych.

Za mokro, by kosić

A co się dzieje na północy kraju? Ci rolnicy, którzy są wyposażeni w suszarnie i mają możliwość wjechania w pole, próbują kosić zboża, jednak wilgotność ziarna bardzo często sięga 18-20 proc. Dodatkowym utrudnieniem jest także wyleganie sporej części upraw. W tym regionie sytuacja jest o tyle mniej dramatyczna, że ,,duże żniwa" i tak zazwyczaj zaczynały się dopiero w pierwszej dekadzie sierpnia, ponieważ zwyczajnie zboża wcześniej nie dojrzewały. Jak na razie podaż ziarna w tej części Polski jest znikoma, wobec czego będziemy monitorować jakość płodów rolnych.

A jak z jakością i plonowaniem Waszych zbóż?