Żniwa postępują i coraz więcej plantacji pszenicy idzie pod kosę. Już nie tylko sprzątane są pszenice pochodzące z tych najsłabszych gleb. Zbierane jest także ziarno z tych lepszych stanowisk, a tam czasem dochodzi do pewnej niespodzianki, bo ziarno bywa jeszcze wilgotne i rodzi to obawę o dobre jego przechowywanie.

Ważnymi cechami świeżo omłóconego ziarna jest jego wilgotność.

Zbyt wysoka może dyskwalifikować ziarno w zakresie przeznaczenia go do przechowywania, a także być powodem potrąceń w skupach.

Susza suszą, a fizjologia roślin fizjologią. To, że w większości kraju mamy do czynienia z deficytem wody, często wpływającym na przedwczesne zasychania roślin, to nie oznacza, że wszędzie ziarno jest już gotowe do zbioru. Roślina mniej więcej ma zaprogramowaną długość wegetacji, która jest modyfikowana przez warunki pogodowe, czy siedliskowe. Susza w wielu regionach kraju przyszła przede wszystkim w momencie już kłoszenia ziarna, co przyczyniło się do tego, że rośliny przedwcześnie zasychały, ale też i w wielu miejscach wpłynęła ona na niewysoką masę tysiąca ziaren. Co się jednak okazuje znacząco jednak nie przyspieszyła procesu dojrzewania ziarna.

Jak wilgotność tegorocznego ziarna?

To zależy od wielu czynników: regionu uprawy, jakości stanowiska, poziomu agrotechniki (nawożenia, ochrony) a nawet odmiany. Oczywiście najniższa będzie na najlżejszych stanowiskach, gdzie ziarno szybko osiągnęło dojrzałość żniwną. W centrum kraju pszenica uprawiana na zbyt lekkich dla tego gatunku glebach potrafi mieć już nawet około 12 % wilgotności.

Tam jednak szkody z tytułu suszy były widoczne na bardzo wyraźne, co także odbiło się na plonowaniu. W centrum kraju plantacje z takich stanowisk nie oddają więcej jak 3-5t/ha. Obroniły się jedynie plantacje na lepszych glebach, o wzorowej agrotechnice gdzie wydajność jest mniej więcej z racji suszy pomniejszona o około 1-1,5t/ha względem możliwości produkcyjnych danego stanowiska.

Pomiar wilgotności ziarna pszenicy zbieranego ze słabego stanowiska Fot. AK

Najtrudniej zawsze jest ocenić gotowość żniwną na tzw. mozaikach. Łaty ze słabszą glebą są gotowe do zbioru, a tam gdzie gleba dłużej trzyma wilgoć bywa, że w kłosach są jeszcze niedojrzałe ziarniaki.

W rozrachunku średnia wilgotność ziarna może i osiąga 15-16%, ale to przez to, że poszczególne ziarna są bardzo suche i mają wilgotność 10-12%, ale są i także takie które mają 40-50% wilgotności (są jeszcze miękkie). I takie niejednorodne partie są trudne w przechowywaniu, bo jeśli udział tych miękkich ziaren jest wysoki, to mogą one stać się „zapalnikiem” dla rozwoju chorób grzybowych a także wabikiem na szkodniki. Szkodniki także lubią uszkodzone ziarno (połamane) i w takim materiale najczęściej się rozwijają.

Na południu kraju, gdzie również przystąpiono do żniw, a jednak wody w czasie wegetacji było więcej, także ziarno fizjologicznie dosycha. Tu jednak zdarza się jeszcze, że w miejscach dłużej utrzymujących wilgoć lub w zagłębieniach bywa, że słoma jeszcze jest nieco zielona, a ziarniaki miękkie. Podobnie jest na tych plantacjach, gdzie doszło do procesu wylegania.

Na Dolnym Śląsku są koszone pszenicy także o wilgotności 15%. Widmo deszczowej pogody jest powodem decyzji rolników o zbiorze ziarna i o takiej wilgotności Fot. KB

Na takich polach nie należy ulegać presji jaką jest widmo codziennych opadów (prognozy długoterminowe), bo jak to mówią rolnicy- praktycy: nie ma nic gorszego jak namłócić mokrego.

Gdy za wysoka wilgotność - odpuścić

Zebrane ziarno o wilgotności większej niż 18% totalnie nie nadaje się do zbioru. Taka partia ziarna jest słabo oczyszczona (zawiera duży udział resztek takich jak plewy, kawałki słomy, czy nasiona chwastów). Takie ziarno nie nadaje się przede wszystkim do przechowywania i powinno być dosuszone. Co więcej mokre ziarno przechowywane w wysokiej temperaturze może ulec samozagrzewaniu. Również partie ziarna ocenione w przedziale 17-16% wilgotności są wątpliwe pod kątem przeznaczenia ich do zbioru, a już na pewno jeśli chcemy ziarno przechowywać. Z ziarnem o wilgotności powyżej 15% możemy mieć problem także na etapie sprzedaży.

Wilgotność ziarna w skupach

Jeśli ziarno chcemy przeznaczyć bezpośrednio do sprzedaży musimy się dostosować do parametrów ustalonych w skupie. Najczęściej mówią one o minimalnym poziomie wilgotności ziarna, która wynosi 14,5%. Za każdy procent powyżej tej wartości skupy zazwyczaj naliczają potrącenia np. obniżają tylko z tego tytułu cenę o 2 %.

Wilgotność i temperatura ziarna

Ziarno zboża przeznaczone do przechowywania nie powinno mieć więcej niż 14% wilgotności, takie można bezpiecznie przechowywać około 6 miesięcy. Im mniejsza wilgotność, tym z reguły czas ten można wydłużyć. Dlatego ziarno przeznaczone do długiego przechowywania powinno mieć jeszcze niższą wilgotność ocenioną najlepiej poniżej 13%.

Zanim zasypiemy magazyn oraz silos, dobrze by było aby ziarno także było schłodzone. Temperatura świeżo zbieranego ziarna jest większa niż otoczenia. Zachodzą w nim jeszcze procesy samoregulacji i takie ziarno oddycha, oddaje jeszcze nieco wodę oraz wydziela ciepło.

Nie jest dobrze, aby w czasie żniw cały silos lub magazyn, od razu zasypać do pełna, a już na pewno szczelnie zamknąć bez przewiewu i możliwości regulacji temperatury. Sprawna wentylacja w dobrych warunkach pozwoli nie tylko obniżyć temperaturę ziarna, ale też wilgotność o nawet 1-3%.

Należy pamiętać, że wszelkie zabiegi pozwalające na obniżenie wilgotności ziarna ograniczają, a nawet hamują zarówno procesy życiowe” ziarna jak również rozwój mikroorganizmów i szkodników. Dlatego, jeśli rolnik nastawia się na dłuższe przechowywanie ziarna powinien wdrażać wiele zabiegów, aby doprowadzić do jego schłodzenia aż do późnej jesieni. Wiązać się to także powinno z sukcesywną kontrolą ziarna w magazynie pod kątem temperatury oraz obecności szkodników.