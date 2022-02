Jaką odmianę owsa wybrać?

Obecnie w COBORU, w Krajowym Rejestrze Odmian widnieją 33 odmiany owsa zwyczajnego oraz 4 odmiany owsa nagiego. Które z nich są polecane w poszczególnych województwach zgodnie z Listą Odmian Zalecanych (LOZ)?

Sezon zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim siew zbóż jarych. Zazwyczaj jak tylko warunki glebowe na to pozwalają, jako pierwszy sieją rolnicy owies, w myśl zasady ustalonej z dziada pradziada: "siej owies w błoto, będziesz zbierał złoto".

To przysłowie niesie wiele prawdy w sobie, ponieważ owies udaje się przede wszystkim, jeśli zasiejemy go w taki terminie, aby miał do dyspozycji w okolicach wschodów wystarczającą ilość wody. Niestety w ostatnich latach wczesna wiosna odznaczała się małą ilością bieżących opadów, co silnie determinowało plony owsa, szczególnie z plantacji wysianych relatywnie późno.

Warunki pogodowe tego sezonu z jednej strony wskazywały by na to, że można by było już rozważyć wczesny siew owsa. Póki co silnie nasiąknięty wodą profil glebowy nie pozwala w krótkiej perspektywie myśleć o bardzo wczesnych (ryzykownych, ale w pewnych okolicznościach często opłacalnych) siewach tego gatunku.

Zanim jednak przystąpimy do siewu zbóż, należałoby się zastanowić nad wyborem odmiany do siewu. Rynek owsa zdominowało kilka odmian. Warto jednak znać charakterystykę wszystkich dostępnych, by móc wybrać tą najbardziej nadającą się do siewu w warunkach danego gospodarstwa.

Co oferuję Krajowy Rejestr?

W COBORU obecnie zarejestrowanych są 33 odmiany owsa zwyczajnego. Na liście są kreacje można rzec "pełnoletnie" zarejestrowane w latach 2004-2005. Są to: Arab i Krezus. Oraz zupełne nowości, np. zarejestrowana dwa tygodnie temu odmiana Magellan. W przypadku owsa nagiego (syn. owies nagoziarnisty) do wyboru mamy 4 odmiany, w tym świeżo zarejestrowaną odmianę Adorator.

Jakie odmiany zalecane są do siewu w poszczególnych regionach?

COBORU daje także rekomendacje dla poszczególnych regionów i tworzy "Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw". Jak wygląda aktualna zestawienie, to najpełniej przedstawia poniższa grafika. Na jej podstawie można wywnioskować, że największy wybór mają rolnicy z woj. śląskiego (wybierać mogą spośród 10 propozycji). Najwięcej rekomendacji zebrała odmiana Rambo, która polecana jest do siewu w aż 14 województwach. Po 11 rekomendacji dostały takie odmiany jak: Figaro oraz Refleks.