Każdy rolnik liczy pieniądze, zwłaszcza teraz, kiedy ceny środków produkcji i usług są tak wysokie. Pokusił się też o to zespół ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Podali oni wyliczenia dla różnych upraw od pszenicy, po kukurydzę, rzepak i na burakach kończąc. Gdzie rentowność jest najwyższa?

Z tego artykułu dowiesz się jak kształtowały się, według wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kalkulacje upraw pszenicy, rzepaku, kukurydzy i buraka cukrowego.

Wielkopolska Izba Rolnicza udostępniła dokładne tabele, wyliczenia kalkulacji uprawy 1 ha.

Kiedy w zakamarkach Internetu pojawiają się wyliczenia ekonomiczne, dotyczące opłacalności uprawy poszczególnych gatunków płodów rolnych, zawsze budzą one duże poruszenie. Każdy patrzy na nie ze swojego punktu widzenia, ale przeważnie, kiedy „liczący” napisze bądź powie, że mimo wszystko „opłaca się”, wylewa się na niego fala hejtu. Tak na przykład stało się w ubiegłym roku z wyliczeniami opublikowanymi przez jednego ze znanych youtuberów. O czym pisaliśmy poniżej.

Dlatego takie opracowania, jak się już pojawią, wzbudzają ogromne emocje. Tym bardziej w tak trudnych czasach, jakie mamy obecnie. Co się opłacało uprawiać w roku ubiegłym i co będzie się opłacać w tym roku? Na to pytanie nikt nie odpowie wprost. Gdzieś w kuluarach słyszymy, że na początku roku widać tzw. ssanie w takich uprawach jak burak cukrowy, ziemniak i cebula. Ale czy tak będzie. Finalnie to zweryfikuje rynek, bo jedno to wyprodukować, drugie to sprzedać.

Notowania i kalkulacje WIR – styczeń 2023

Niemniej jak już pisaliśmy wyżej przedstawiciele WIR upublicznili takie dane. Zajęli się różnymi rynkami, ale my w tej publikacji skupimy się tylko na produkcji roślinne. Od rolników bezpośrednio wiemy, że wyliczenia Wielkopolskiej Izby są jedne z najbardziej wiarygodnych. Dlatego przyjrzyjmy się im bliżej.

- Sytuacja cenowa widocznie odbiła się na opłacalności uprawy zbóż. Przy aktualnych cenach zbytu i kosztach produkcji, wynik finansowy z hektara uprawy pszenicy wyniósł zaledwie 697,25 zł. Na tę kwotę wpływ ma również zmiana w systemie dopłat bezpośrednich. W pozycji dopłata bezpośrednia, w naszych kalkulacjach ujęliśmy tylko 115 euro dopłaty podstawowej, którą otrzymają wszyscy rolnicy spełniający kryteria warunkowości. Podobnie skorygowaliśmy tę pozycję w kalkulacji dla pozostałych upraw. Nie oznacza to, że rolnik pozostanie wyłącznie z taką kwotą dopłat. Jeśli podejmie się realizacji ekoschematów, czyli dobrowolnych, rocznych praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska to jego suma dopłat będzie większa - czytamy na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Jak podali analitycy WIR, podobny „zjazd” w zakresie opłacalności zanotowały rzepak, jęczmień jary oraz kukurydza. Dla tych roślin wyniki ekonomiczny na 1 ha, przy obecnych cenach zbytu i cenach środków produkcji wynosi:

Rzepak: 1034,02 zł/ha

Jęczmień jary: 92,90 zł/ha

Kukurydza na ziarno: – 1108,71

Jak ocenili, na przyzwoitym poziomie utrzymuje się natomiast rentowność produkcji buraków cukrowych, która według naszych wyliczeń wynosi: 4067,95 zł.

Dokładna kalkulacja opłacalności

Wielkopolska Izba Rolnicza przedstawiła dokładne tabele kalkulacji uprawy 1 ha kilku gatunków. Trzeba zaznaczyć, że koszty produkcji np. kukurydzy na ziarno wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 40 proc. To też ważny czynnik, a może i najważniejszy o którym się zapomina, bo ceny płodów rolnych mogą spaść, a ceny środków produkcji czy usług, już nie tak szybko.

Poniżej przedstawimy wyliczenia te dotyczące uprawy pszenicy ozimej. Dane te publikowane są za WIR – styczeń 2023 r.

Poniżej wyliczenia dotyczące rzepaku.

Na końcu gatunek, którego uprawa była najbardziej opłacalna. Burak cukrowy. Czy powróci do łask?

